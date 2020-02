Kendall Jenner y Harry Styles podrían retomar su viejo romance/Foto: Cosmopolitan

La modelo estadounidense Kendall Jenner y el cantante británico Harry Styles en algún momento dieron de qué hablar hace varios años por un presunto noviazgo que duró muy poco. Sin embargo, ahora los usuarios de redes sociales han vuelto a tener esperanza de que ambos retomen su viejo romance, después de que se les haya captado muy juntos.

Harry Styles de 26 años y Kendall Jenner de 24 años, comenzaron los rumores de noviazgo durante el 2013. Fue la primera vez que se relacionó a la pareja de famosos, puesto que ambos hicieron un viaje por el Caribe donde se les vió demasiado juntos, aunque en ese entonces afirmaron que solo eran buenos amigos.

No obstante, en el 2016 volvieron a dar de qué hablar por su relación más allá de la amistad; incluso una fuente le informó al portal E! News que ellos sí eran novios, pero querían mantenerlo privado.

Kendall Jenner y Harry Styles/Foto: Hola

La vida sentimental de Kendall Jenner es una de las más discretas de toda su familia Kardashian-Jenner. La modelo suele mantener en un bajo perfil su vida íntima, a diferencia del resto de sus hermanas.

Harry Styles y Kendall Jenner/Foto: E News

Por su parte, Harry Styles nunca ha dado declaración de si tuvo o no un romance con Jenner, teniendo en cuenta que el ex One Direction suele hacer públicos sus romances, como el que tuvo con la cantante Taylor Swift o con la fallecida conductora de televisión Caroline Flack.

Harry y Kendall siempre parecieron más que amigos/Foto: TVyNovelas

Kendall Jenner y Harry Styles ¿de nuevo juntos?

Desde el 2018, Kendall y Harry habían sido visto muy cercanos en diversos eventos públicos y privados, siempre demostrando que tenían una gran amistad a pesar de que su romance adolescente no prosperó. Sin embargo, en este 2020, han vuelto a dar de qué hablar luego de que nuevamente estuvieran demasiado juntos en el after party de los Brit Awards, realizada por Sony en Londres.

Kendall Jenner es tendencia porque los fans de Harry Styles se enteraron cual novia tóxica que dicho cantante estaba platicando con ella en el After Party de los #Brits2020. pic.twitter.com/ytm7TWjaNs — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) February 19, 2020

También te puede interesar: Kendall Jenner sorprende con sus habilidades físicas ¡Vuelve a ser porrista!

A través de una foto filtrada en redes sociales, Jenner y Styles fueron protagonistas de un reencuentro que causó revuelo entre los fans de ambas celebridades, quienes esperan que pronto la pareja retome su viejo romance, ya que para muchos, Kendall y Harry hacían una bonita pareja cuando eran jóvenes. Sin embargo, la reunión entre la modelo y el cantante se nota más como algo amistoso en lugar de algo romántico.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.