Kendall Jenner y Hailey Bieber gozaron de unas vacaciones en playas de México

Las modelos Kendall Jenner y Hailey Bieber, que también son grandes amigas, decidieron vacacionar en playas mexicanas, específicamente en Cabo San Lucas, Baja California. De acuerdo con los lugareños, las guapas famosas pasaron la mayor parte del tiempo disfrutando de las playas, de su lujosa habitación con piscina privada, así como tomándose fotos para sus redes sociales.

Hailey apareció bebiendo el tequila de su amiga/Foto: Instagram

Además, Kendall y Hailey también rentaron un yate para poder dar un relajante y divertido paseo por la bahía. Al igual que disfrutaron de tomar el sol mientras bebían la nueva marca de tequila de Jenner, “818”. Mientras que al ponerse el sol, tuvieron salida nocturna para cenar y disfrutar de Cabo San Lucas.

Kendall enseñó su mini cintura mientras viajaba en yate/Foto: Instagram

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la modelo hermana de Kim Kardashian ahora viaja más a tierras mexicanas después de que Kendall lanzó su nueva marca tequila, la cual generó muchas críticas por supuesta apropiación cultural.

El fin de semana de chicas se dice que fue relajante y divertido para ambas/Foto: Instagram

Hailey Bieber y Kendall Jenner en tanga

Jenner enseñó toda la retaguardia con su bikini/Foto: Instagram

Algo que cautivó a los internautas fueron las fotos de Hailey Bieber y Kendall Jenner en tanga, ya que las dos celebridades compartieron algunos de sus mejores momentos en sus cuentas de Instagram, donde también presumieron sus más atrevidos looks de bikinis que dejaban ver sus espectaculares figuras y retaguardias.

Aunque Hailey Baldwin sí presumió sus encantos en tanga/Foto: Instagram

Sabemos que ambas modelos disfrutan de presumir sus ángulos más hot en internet, aunque Kendall ahora se ha mostrado mucho más atrevida que su amiga, posiblemente porque Hailey es una mujer casada, y prefiere no ser tan ardiente en las redes.

No obstante, las imágenes demuestran que Jenner y Bieber tuvieron unas espectaculares “mini vacaciones”, ya que ellas llegaron a México el sábado 12 de junio y se fueron el lunes 14, porque es probable que ambas estuvieran muy ocupadas con sus compromisos laborales.

¿Cuál es la edad de Kendall?

Kendall es un año mayor que su mejor amiga Hailey, y se dice que alguna vez compitieron por el amor de Justin Bieber/Foto: Eonline

Kendall tiene 25 años, ya que nació el 3 de noviembre de 1995. Se hizo famosa gracias al reality show de televisión de su familia “Keeping Up With The Kardashians”.

Sin embargo, desde que era una adolescente de 15 años comenzó su carrera como modelo y actualmente es una de las más populares, lo que la ha llevado a trabajar con las marcas de moda más importantes.

En el caso de Hailey Baldwin-Bieber de 24 años, ella lleva más de dos años de matrimonio con el cantante Justin Bieber. También se ha destacado en el modelaje y en las redes sociales.

