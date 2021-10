Kendall Jenner y Devin Booker se besan ante las cámaras por primera vez

Kendall Jenner cada vez está haciendo más pública su relación amorosa con el basquetbolista Devin Booker, con quien lleva más de un año. Ahora, la famosa integrante del clan Kardashian-Jenner por primera vez fue captada besando a su novio frente a las cámaras, mostrando lo enamorados que están.

La modelo de 25 años y el basquetbolista de 24 años de edad han mantenido su relación en privado durante varios meses. Pero ahora, se mostraron públicamente muy cariñosos durante un partido de la NBA.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Kendall Jenner y Devin Booker hicieron oficial su noviazgo en febrero de este año; aunque los rumores indican que la pareja llevaba varios meses atrás saliendo, pero no querían compartirlo con los fans.

El romántico momento de Kendall y Devin

La modelo y el jugador de básquetbol se mostraron enamorados/Foto: AS USA

Fue el pasado viernes 22 de octubre, que Kendall y Devin protagonizaron un dulce momento en uno de los lugares más públicos: el Staples Center. La ex estrella de “Keeping Up With The Kardashians” asistió al juego entre los Phoenix Suns y Los Angeles Lakers para apoyar y animar a Booker, quien es jugador de los Suns.

Aunque Booker y Jenner seguirán conservando su privacidad, parece que ya no temen de mostrar su amor al mundo/Foto: Cosmopolitan

Luego de que los de Phoenix derrotaron 115-110 a los Lakers, Booker se acercó a Kendall, quien no dudó en felicitar a su novio. La pareja ignoró a la multitud y compartió un dulce momento con un abrazo y un beso, marcando su primera muestra de afecto en público.

Kendall acudió al juego junto al rapero Travis Bennett, la modelo Hailey Bieber y su esposo, la estrella del pop Justin Bieber.

Kendall Jenner procura mantener su privacidad

La pareja solamente ha compartido algunos momentos en las redes sociales/Foto: E! Online

A diferencia de su famosa familia, Kendall Jenner en redes sociales no suele presumir mucho de su vida privada, especialmente de sus relaciones amorosas. A pesar de que la modelo comenzó su romance con Booker, en junio de 2020, fue hasta después de un año que comenzó a hacer más pública la relación.

“Sin ofender a mis hermanas mayores en absoluto, pero creo que Kylie y yo específicamente hemos tenido la oportunidad de ver a mis hermanas mayores atravesar matrimonios, relaciones y rupturas y hacerlo de manera bastante pública”, explicó durante el especial de reunión de Keeping Up With the Kardashians.

Para Kendall Jenner, mantener sus romances en privado le ha funcionado: “Fue (mi) preferencia personal desde una edad muy joven (...) Creo que hace mi vida mucho más fácil y nuestra relación mucho mejor, para ser honesta. Siento que es un asunto privado y no para que nadie más lo juzgue o sepa”, agregó. Sin embargo, ahora parece estar cambiando de parecer con Devin.

