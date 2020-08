¿Kendall Jenner tiene NOVIO? fue vista muy ROMÁNTICA con Devin Booker

Kendall Jenner, de 24 años, y Devin Booker, de 23, demostraron que se están conociendo cuando fueron vistos en una cena en el restaurante Nobu en Malibú, CA el 15 de agosto.

La modelo y el jugador de baloncesto profesional fueron fotografiados mientras abandonaban el popular lugar y lucían vestidos para impresionar.

Kendall llevaba un minivestido blanco sin tirantes que favorecía la figura, mientras que Devin lucía casual pero elegante con una sudadera negra y jeans.

La hermana de Kendall, Kylie Jenner, de 23 años, también fue vista en el restaurante en un momento.

Kendall Jenner fue vista en un exclusivo restaurante

¿Kendall y Devin son novios?

Aunque Kendall aparentemente aplastó los rumores de citas con Devin en el pasado, los dos han provocado muchas especulaciones románticas en los últimos meses, ya que han estado en varias salidas juntos e incluso han coqueteado en línea.

Después de que Kendall compartiera un video estilo Boomerang de ella misma luciendo glamorosa con un maquillaje hermoso en Instagram el 10 de agosto y lo subtituló con un emoji de fresa, Devin respondió con el comentario: "Me gustan las fresas".

La belleza morena no tardó en responder con varios emojis de fresa.

Antes de su última salida y sesión de coqueteo en las redes sociales, Kendall y Devin pasaron un tiempo juntos en un viaje por carretera en Sedona, AZ, a fines de abril.

También se reunieron para el fin de semana del Día de los Caídos el mes siguiente y fueron vistos conduciendo en el Mercedes G-Wagon de Kendall Jenner. Tampoco se detiene ahí.

Citas de Kendall Jenner y Devin Booker

Continuaron yendo a otras cenas y publicaron fotos similares de Arizona, donde tiene su sede el equipo de baloncesto de Devin, los Phoenix Suns, en julio, lo que llevó a muchos fanáticos a creer que se fueron a otra escapada privada de verano juntos.

El basquetbolista ¿busca romance con Kendall Jenner?

En medio de los lugares de reunión de Kendall y Devin, una fuente le dijo que los dos han sido amigos durante años.

"Kendall y Devin se conocen y son amigos desde hace años y siempre se han llevado muy bien, así que no es gran cosa que pasen tiempo juntos. Si eso se convierte o no en algo más, aún está por verse en este momento, pero en este momento se están divirtiendo juntos y disfrutando de la compañía del otro, por lo que no estaría fuera de lo posible".

Suponemos que tendremos que esperar y ver hacia dónde se dirige la amistad de Kendall y Devin desde aquí, ¡pero es bueno verlos disfrutar de momentos divertidos juntos!.

Todavía quedan algunas semanas de verano, así que no podemos evitar preguntarnos si las dos jóvenes estrellas tienen más buenos momentos planeados pronto.