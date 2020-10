Kendall Jenner se transforma en Pamela Anderson para Halloween, ¿Es su CLON?/Foto: Pinterest y Vanitatis

La modelo Kendall Jenner, que hace todo lo posible por Halloween, acudió a Instagram el 31 de octubre para revelar el disfraz inspirado de Pamela Anderson y, al mismo tiempo, instó a los seguidores a votar.

“¡Feliz Halloween no me llames nena! ¡¡¡VOTA!!! ”, escribió, haciendo referencia al papel icónico de la bomba rubia en Barb Wire. “ Yo como Pamela Anderson en Barb Wire. Por mi ángel @amberasaly".

La belleza morena presumió absolutamente el icónico retroceso de los 90, en el que el personaje de Pamela es la dueña de un club nocturno futurista que se toma la ley en sus propias manos.

En lugar de la pistola Desert Eagle característica del personaje, Kendall sostenía una bandera que decía "VOTA" en su lugar.

Ella miró hacia atrás por encima del hombro, mientras estaba sentada en una motocicleta y se puso una peluca rubia, mientras estaba totalmente aturdida con un traje negro de cuero, medias transparentes, botas hasta la rodilla y guantes hasta el codo.

Kendall recreó el recordado personaje de Anderson. La cazarrecompensas Barb Wire/Foto: Hollywood Life

Hermanas de Kendall Jenner la felicitan por su atuendo

"Dios mío, gana Halloween", comentó la hermana mayor Kim Kardashian, "¡¡¡Cómo diablos lograste esto tan perfectamente !! Wtf !!!! Tú ganas", escribió Khloé Kardashian, mientras que su hermana Kylie Jenner comentó:"siss".

Incluso la supermodelo Hailey Baldwin escribió: "¿Así que nos sentaremos aquí y fingiremos que esto no es la cosa más loca de todos los tiempos?" En realidad, este no fue el primer look de Halloween del año de Kendall.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Un día antes, Kendall posó para una foto con su hermana menor y recrearon uno de los disfraces de su infancia.

Kylie y Kendall han estado haciendo disfraces a juego desde el primer día, por lo que no es de extrañar que hayan actualizado uno de sus looks preadolescentes.

Las mega famosas hermanas recrearon sus icónicos conjuntos inspirados en los 70, con Kylie luciendo una peluca rosa y Kendall optando por una peluca rubia blanca.

Ky también transformó su blusa azul claro en un sostén, mientras que Kendall usó una falda brillante, pero esta vez le dio una gran división. ¿Crees que Kendall parece el clon de Pamela Anderson?