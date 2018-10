Kendall Jenner se somete a un interrogatorio con polígrafo de por medio

Kendall Jenner siempre ha mantenido los asuntos más delicados de su vida personal al margen de la atención de los medios, pero lo cierto es que ahora parece haber cometido un error de principiante, pues recientemente se sometió a un estricto interrogatorio que elaboró su entrañable amiga, Hailey Baldwin.

Kendall Jenner hace perfil falso para vigilar a sus ex novios

La pareja de amigas fueron invitadas especiales del famoso programa “Carpool Karaoke”. Las bellas modelos se subieron al auto donde iniciarían un divertida dinámica en la cual se harían preguntas una a la otra, pero por si eso fuera poco, decidieron ponerle más intensidad al juego y agregaron un polígrafo para identificar si alguna de ella estaba mintiendo.

Como era de esperar, la hoy esposa del cantante canadiense, Justin Bieber, decidió no dejarle una fácil salida a su mejor amiga, por lo que, una de las primeras preguntas que le hizo a Kendall fue en referencia a la ingeniosa manera en que mantendría el contacto con sus ex novios.

La joven empresaria, consciente de que se encontraba entre la espada y la pared, confesó ruborizada ante la osada pregunta de Hailey que, al igual que muchas otras personas, se dedicaba con frecuencia a 'vigilar' a sus antiguas parejas a través de perfiles falsos.

"Sabes perfectamente la respuesta a esa pregunta... De acuerdo, ¡sí, lo hago!", dijo entre risas nerviosas, mientras las cámaras documentaban semejante confesión.

A pesar de que nunca da nombres ni entra en detalles sobre su vida amorosa, lo cierto es que en los últimos tiempos Kendall parece haberse relajado un poco en lo que a proteger su privacidad. De hecho ha reflexionado más acerca de una posible boda.

"Creo que cuando encuentre a la persona ideal, me casaré sin pensarlo demasiado. Saldremos a correr en dirección al ayuntamiento y diremos: 'A la mier**, vamos a hacerlo ahora mismo'. Será algo muy impulsivo y espontáneo", aseguraba en un episodio de “keeping Up With The Kardashians”.