Kendall Jenner se sincera y revela que sufre un trastorno mental

Kendall Jenner se sincera con su amiga Cara Delevingne y afirma tener ansiedad y pánico cada madrugada.

La modelo Kendall Jenner, de 22 años, ha crecido rodeada de cámaras, que se encargaron de transmitir su vida debido al programa de sus hermanas, Keeping up with the Kardashians.

Sin embargo, la modelo de 22 años ha sabido mantener sus secretos muy lejos de las cámaras y ahora en una entrevista muy personal que le realizó Cara Delevigne para la revista 'Harper's Bazar' Kendall Jenner se sincera.

La hermana menor de Kim Kardashian, reveló que padece de un trastorno mental desde muy pequeña, además de que la vida que ha tenido gracias a la fama la han llevado a tener que crecer muy rápido y tuvo que aprender a lidiar con muchas cosas que para ella eran mayores a su corta edad.

"He tenido que crecer bastante rápido y he tenido que lidiar con situaciones en las que la mayoría de los jóvenes de mi edad no están realmente preparados"

A sus 22 años, Kendall se ha llegado a sentir como una persona de 60 años:

"A veces me siento como una niña corriendo y haciendo el estúpido con mis amigos, pero otras veces solo quiero sentarme en mi casa, tomar un té y ver películas viejas como si tuviera 60 años"

Kendall abrió su corazón en una entrevista con su amiga Cara Delevigne.

Y mientras seguí en confianza platicando con su amiga, la también modelo, Cara Delevigne, fue que Kendall se sinceró completamente y confesó algo que nadie esperaba

"Tú me conoces y sabes cómo por el TOC (Trastorno Obsesivo-Compulsivo) me pueden superar las cosas más pequeñas. Si algo no funciona de la manera que lo planeé, me asusto", concediendo sus primeras declaraciones en las que habla con libertad sobre su trastorno compulsivo.

Tras esta confesión Kendall Jenner también platicó sobre lo que fue ser una niña dentro de la familia Kardashian-Jenner y lo que no perdona.

always been an OG #TBT Una publicación compartida por Kendall (@kendalljenner) el May 18, 2017 at 9:20 PDT

Ella dijo tener una infancia bastante normal, como la de cualquier otro niño, asistió a la escuela hasta décimo grado y fue después de ese año cuando comenzó a recibir educación en casa lo que implicó que se perdiera muchas cosas que un estudiante vive:

"Tampoco fui al baile de graduación, algo que me molestó mucho".

Sin duda Kendall ha tenido que sacrificar muchas cosas para poder llegar al lugar donde se encuentra, que es ser una de las modelos mejor pagadas del mundo.

after Una publicación compartida por Kendall (@kendalljenner) el Dic 1, 2016 at 9:00 PST

Profesión que la ha llevado a estar trabajando por más de 12 horas seguidas y que defiende con mucha fuerza y entrega.

"Es falso que ahora es mucho más fácil ser modelo gracias a las redes sociales. Hay días que trabajo 12 horas, incluso a veces 24. No trabajamos menos de lo que lo hicieron los modelos de los 90 cuando eran jóvenes"

during Una publicación compartida por Kendall (@kendalljenner) el Dic 1, 2016 at 8:59 PST

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la entrevista fue la confesión de su trastorno y el hecho de que sufre de mucha ansiedad.

"Tengo mucha ansiedad, me despierto de madrugada con ataques de pánico. El mundo necesita amor. Ojalá tuviera el poder de enviar a Cupido por todo el planeta, por cursi que parezca. En las redes te conectas y ves a muchos usuarios diciendo cosas horribles, es difícil mantenerse siempre positivo y no ser comido por toda esa negatividad"

Kendall fue el escándalo en el 2017 por su comercial de Pepsi.

Lee también: Kendall Jenner recibe fuertes críticas por su rostro en los Globos de Oro 2018

Esta entrevista llega después de que la propia Kendall Jenner fuera víctima de terribles críticas por todo el mundo debido a la aparición que realizó en los Globos de Oro 2018.

En el evento muchos cuestionaron su presencia, pues señalaron que la modelo no tiene nada que ver con la industria del cine, pero lo que tomó mayor relevancia fue que como cualquier otra persona, su rostro lucía con acné.

Brígido que Kendall Jenner siempre ha tenido acné y hay gente que recién se vino a dar cuenta porque como modelo siempre la photoshopean... pic.twitter.com/oN0NZT1mE6 — Cata (@catasunshine) 8 de enero de 2018

Sin embargo, la integrante del clan Kardashian-Jenner, no se dejó llevar por la negatividad, ya que desde hace mucho tiempo se sabe que ella no es perfecta y tiene problemas de acné que tiene que tratar todos los días.