Kendall Jenner se pone celosa de una de sus hermanas

Como ya sabremos, la familia Kardashian-Jenner es una de las más unidas del mundo artístico, pues como ya lo hemos visto, tanto las hermanas como su madre Kris Jenner, siempre se han preocupado por mantenerse al cuidado y protección unas de otras. Sin embargo, y aunque no se pueda creer, entre ellas existen ciertas “diferencias” y hasta envidias, como recientemente lo confeso la bella Kendall Jenner.

Aunque su fama las precede, esta no hace a un lado que como buenas hermanas, Kendall y Kylie Jenner, tengan ciertas diferencias y altibajos en su relación. Desde sus discusiones de alto voltaje en torno a cualquier nimiedad, hasta esos momentos de confidencias en los que se apoyan incondicionalmente la una a la otra, la modelo y la empresaria, han demostrado que están muy unidas tanto para lo bueno como para lo malo.

Por eso no debería resultar demasiado sorprendente que la estrella de las pasarelas haya querido abordar en su última entrevista los entresijos del estrecho vínculo que le une a la benjamina de la mediática familia, aunque sí llama la atención que también haya aprovechado la circunstancia para sincerarse sobre sus propias inseguridades y atribuirlas de paso a la "popularidad" de la que tradicionalmente ha gozado su hermana.

"Recuerdo que hubo una época, tanto en primaria como en el instituto, en la que yo no tenía demasiados amigos. Muchos días me quedaba encerrada en la habitación, sola y llorando, porque Kylie era muy popular y tenía muchos más amigos que yo. No sabía qué hacer y me sentía muy triste. Creo que me estoy emocionando y todo", ha confesado la bella modelo en el programa de radio ‘Zaza World’.