Kendall Jenner reta la censura en Instagram y luce su cuerpo desnudo (FOTO

La sexy modelo Kendall Jenner consintió a sus fieles seguidores en Instagram al mostrar una candente fotografía donde dejó al descubierto su cuerpo completamente desnudo.

La hermana menor de Kim Kardashian, reto la censura en Instagram para deleitar la pupila de todos los caballeros con la ardiente sesión de fotos para una famosa revista.

¿Por qué se desnudó Kendall Jenner?

La sensual modelo fue fotografiada desnuda para la revista Vogue Italia; el hermoso y estilizado cuerpo de Kendall Jenner fue retratado por el fotógrafo Mert Alas. La estrella de televisión quiso compartir un adelanto de las ardientes fotografías donde se aprecia su espectacular figura.

Al ser publicadas las series de fotografías en redes sociales, Kendall Jenner recibió más de 2 millones de likes de sus fieles admiradores y miles de comentarios.

La modelo estadounidense de tan solo 23 años presumió su envidiable figura en Instagram; en la imagen Kendall Jenner muestra su cuerpo desnudo usando tan solo unos guantes amarillos, tacones y unas tobimedias negras.

moments before and during the @victoriassecret fashion show Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 2 Dic, 2018 a las 10:49 PST

Una de las bellas mujeres del clan Kardashian ha causado revuelo en las redes sociales, la estrella de “Keeping Up With The Kardashias” enloqueció a todos los caballeros.

Cabe mencionar que Kendall Jenner desfiló el año pasado en Victoria´s Secret, el espectacular vestuario que usó encendió las redes sociales y ahora con la atrevida imagen mostrando su cuerpo al desnudo ha cautivado a todos los internautas.