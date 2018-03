Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Kendall Jenner recuerda llorando la polémica de su comercial de Pepsi. Hace algunos meses salió a la luz un comercial de Pepsi que tuvo como protagonista a la guapa Kendall Jenner. Sin embargo lo que ellos esperaban que fuera un éxito resultó ser todo lo contrario, un fracaso. Pues todos loos usuarios que vieron este comercial dijeron que la publicidad generaba controveresia. Ya que tachaba de banal algunos movimientos como 'Black Lives Matter'. Sin embargo lo que Pepsi quería hacer era reflejar todas las protestas globales tratando de hacer este mundo un lugar más igual para todos.

Kendall Jenner recuerda llorando la polémica de su comercial

“Me siento muy mal. Me siento fatal de haber ofendido a personas, me siento muy mal por haber tomado este camino de manera equivocada, y me siento como un sh*t. No tengo ni idea de cómo voy a recuperarme de eso. No sé qué hacer … Yo nunca quise herir a nadie. Si yo hubiera sabido que el comercial resultaría de esta forma, nunca hubiera aceptado. Me siento estúpida … El hecho de herir o ofender a personas no era la intención”, confesó mientras lloraba.

Te puede interesar

Y la que salió perdiendo debido a toda esta controversia fue una de las hermanas de Kim Kardashian, Kendall Jenner. Quien por primera vez se vio envuelta en un escándalo.Ahora meses después Kendall Jenner recuerda llorando la polémica de su comercial de Pepsi. En un episodio más de 'Keeping up with the Kardashians', la modelo Kendall Jenner abrió su corazón y habló al respecto.vivió uno de los momentos más complicados de su carrera cuando protagonizó ese comercial. Ahora sin poder superarlo del todo, pide perdón por haber estado en el proyecto.