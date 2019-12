Kendall Jenner reaparece tras cirugía en los labios ¡iguales a los de Kylie!

Desde hace un par de años la modelo Kendall Jenner decidió que, al contrario que el resto de sus hermanas, su meta en la vida era algo más que vivir de su fama y de su repercusión en los medios de comunicación y las redes sociales.

Es así como Kendall Jenner comenzó su carrera como modelo profesional, convirtiéndose de la noche a la mañana en uno de los maniquíes vivientes más importantes del panorama internacional, y vaya lo ha conseguido.

Eso sí, por mucho que Kendall sea la integrante del clan Kardashian-Jenner que menos polémicas causa y que menos se presta a las controversias televisadas en el reality que de su familia (Keeping Up With The Kardashians), sabe muy bien qué tampoco debe pasar desapercibida.

Es bien sabido que todas las hermanas Kardashian-Jenner han pasado por manos del cirujano plástico a medida que su fama incrementa, pues sus estándares de belleza son cada vez más exigentes, razón por la que cada tanto van afinando detalles de su anatomía con sus visitas al quirófano.

Probablemente el caso más drástico es el de Kylie Jenner, la integrante más joven de la familia, quien a sus 22 años ha transformado cada parte de su cuerpo, teniendo como parte de la lista un aumento de glúteos y pechos, una rinoplastia, entre muchas otras modificaciones.

Sin embargo, la cirugía que en realidad puso a la joven empresaria en la mira fue su evidente aumento en los labios, procedimiento en el que le inyectan diferentes sustancias para que se vean más carnosos y voluminosos.

KENDALL JENNER TRANSFORMA SU CARA

Hasta el momento Kendall Jenner era la única que en apariencia se sentía muy a gusto con su cuerpo, por lo que a diferencia de sus hermanas ella aceptaba su belleza natural y no veía necesario recurrir a las cirugías para cambiar sus facciones.

No obstante, algo ocurrió en la mentalidad de Kendall Jenner que la llevó a seguir los pasos de Kylie para modificar su rostro; prueba de ello se hizo evidente en una fotografía que ha comenzado a circular por las redes sociales.

Mientras estaba en las calles de Nueva York, la modelo se tomó una fotografía con uno de sus fans y en dicha imagen podemos ver el radical cambio de la famosa, al ser evidente el aumento de labios que se realizó.

