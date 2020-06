Kendall Jenner presume una candente minifalda en su primera noche fuera/Foto: Revista Clase

¡Kendall Jenner está volviendo a la normalidad comiendo fuera! La estrella de Keeping Up With The Kardashians, de 24 años, fue vista en la noche del 8 de junio cenando con su amigo Devin Booker, de 23 años, en el lugar de moda Nobu Malibu y no podría haber lucido mejor después de la cuarentena. Kendall se vistió de gala para la noche, vistiendo una minifalda negra con una chaqueta de cuero a juego y un par de botas de cuero.

Nobu Malibu es un lugar que todo el clan Kardashian ha conocido frecuentar, por lo que no es de extrañar que este sea el primer punto caliente que Kendall quería visitar cuando Los Ángeles comienza a levantar lentamente las restricciones relacionadas con la pandemia COVID-19.

Por su parte, sin embargo, Kendall se había quedado anteriormente en su casa de Los Ángeles y había tenido algunas reuniones socialmente distantes con amigos y familiares.

Un amigo del que Kendall ha estado disfrutando al ver más fuera de la cuarentena es Devin. El jugador de baloncesto de los Phoenix Suns ha pasado mucho tiempo con Kendall, y la pareja hizo un viaje por carretera a Arizona en abril y se ha acercado desde entonces.

Kendall ha logrado destacar del resto de sus famosos hermanos Kardashian-Jenner por ser la única que no ha tenido hijos y sigue disfrutando su juventud/Foto: The Hollywood Life

¿Kendall Jenner ya tiene novio?

De hecho, Kendall y el ex de Jordyn Woods han creado rumores de que se vieron incluso en el Memorial Day, conduciendo su Mercedes G de aeropuerto de Van Nuys, lo que provocó la especulación de romance entre los aficionados.

Devin es ex novio de la ex mejor amiga de Kylie Jenner; recordemos que Jordyn fue amante de Tristan Thompson, el padre de la hija de Khloé Kardashian/Foto: Busted Coverage

Sin embargo, una fuente cercana a la pareja dice que Jenner y Booker se están "divirtiendo juntos" y son muy buenos amigos. "Kendall y Devin se conocen y han sido amigos por años y siempre se han llevado muy bien, así que realmente no es gran cosa que pasen tiempo juntos", compartió una fuente con HollywoodLife.

“Aún no se sabe si eso se convertirá en algo más en este momento, pero ahora se están divirtiendo juntos y disfrutando de la compañía del otro para que no quede fuera de la posibilidad.", reveló la fuente.

"Pero ahora, debido a la pandemia y la suspensión de la temporada de la NBA, pueden pasar más tiempo juntos de lo que normalmente lo harían, lo que realmente les ha ayudado a conectarse. El tiempo dirá una vez que las cosas vuelvan a la normalidad”, se dijo.

Una fuente secundaria agregó: “Kendall y Devin continúan pasando el rato porque ruedan en las mismas camarillas. Devin realmente se está perdiendo el baloncesto en este momento, así que poder estar con ella realmente lo hace feliz y le gusta mucho más que como amiga."

"Está trabajando para hacerlo más y muchos piensan que Kendall le dará una oportunidad. Está en un momento de esperar y ver en este momento, pero no van a dejar de pasar el rato pronto, por lo que las posibilidades de que su amistad se convierta en algo más ciertamente están ahí”, se concluyó.