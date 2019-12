Kendall Jenner padece terrible enfermedad que ni todo su dinero ha podido resolver

Aunque en apariencia la vida de Kendall Jenner y en general de todos los miembros de la familia Kardashian es color de rosa, la realidad dista mucho de lo que nos muestran en televisión y las redes sociales, pues pasan por tantos problemas como cualquier ser humano.

Parece ser una opinión general el pensar en Kendall Jenner como una mujer hermosa, exitosa y rodeada de una familia que está en el top del mundo del entretenimiento.

Siendo así, es difícil imaginarse que una joven con tanta suerte pueda estar lidiando en secreto con una enfermedad; sin embargo, en el mismo reality show en el que ha crecido a través de las cámaras (Keeping Up With the Kardashians), se reveló que la mayor de las hermanas Jenner tiene un problema bastante complejo.

Kendall Jenner padece terrible enfermedad que ni todo su dinero ha podido resolver

LA ENFERMEDAD DE KENDALL JENNER

Se trata puntualmente de un terrible trastornos del sueño, el cual le ha hecho gastar miles de dólares invertidos en médicos, además de años en terapias tratado de solucionar este padecimiento sin poder conseguirlo.

Kendall Jenner padece terrible enfermedad que ni todo su dinero ha podido resolver

Según explicaron en el exitoso reality show transmitido por E! Entertainment Television, mismo que lleva más de una década posicionado en los primeros lugares de rating, el problema de Kendall Jenner le provoca una incapacidad transitoria que le impiden realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el período de transición entre el estado de sueño y el de vigilia.

Es así como una vez más se demuestra que el hecho de que Kendall Jenner o cualquiera de sus famosas hermanas siempre luzcan felices en sus publicaciones, no significa que tienen una vida perfecta, pues como te habrás dado cuenta, ni todo el dinero del mundo ha podido librarla de su lamentable enfermedad.