Kendall Jenner no pudo apoyar a su familia por dura enfermedad

Kendall Jenner estuvo notablemente ausente del estreno de la nueva serie de Hulu de su familia, The Kardashians, en Los Ángeles el jueves por la noche.

Y ahora una fuente ha revelado que fue la mala salud lo que hizo que la supermodelo de 26 años se perdiera el evento.

La fuente le dijo a la prensa que Kendall "se esforzó mucho por estar allí y apoyar a la familia, pero estaba muy enferma".

La noticia llega después de que la belleza morena fuera fotografiada la noche anterior al estreno en el partido de los Phoenix Suns y LA Clippers con su hermana Kylie Jenner, de 24 años.

Afortunadamente, sus hermanas Kim Kardashian, 41, Khloe Kardashian, 37, Kourtney Kardashian, 42, Kylie y mamá Kris Jenner, 66, pudieron asistir y celebrar.

El primer episodio de The Kardashians debuta en Hulu en los EE. UU. y Disney Plus en el Reino Unido el 14 de abril.

La familia tomó una pausa de diez meses después de terminar su serie de telerrealidad de larga duración, Keeping Up With the Kardashians en E! red.

La chica de la portada de Vogue reveló recientemente que últimamente ha estado sufriendo altos niveles de ansiedad.

"Mi ansiedad (especialmente la ansiedad social) ha estado en 100 últimamente", compartió la belleza, que comenzó su carrera como modelo a los 14 años, en una publicación de Instagram.

La supermodelo ha sido una defensora de la salud mental y ha sido muy abierta sobre su lucha contra la ansiedad en Keeping Up With The Kardashians y sus plataformas de redes sociales durante varios años.

El año pasado también reveló que había experimentado "ataques de pánico muy, muy malos" en una serie de cuatro partes con Vogue titulada Open Minded, que exploró las "diversas causas y efectos del trastorno de ansiedad de bajo grado".

Han sido un par de semanas ocupadas para la sensación de la pasarela, a quien recientemente se la vio asistiendo a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair 2022.

La belleza morena llegó a la velada repleta de estrellas con un llamativo vestido negro con un espectacular detalle de volantes, que presumía de una cola fluida.

Mientras tanto, el miércoles lanzó su segunda colaboración de maquillaje con su hermana Kylie, llamada KENDALL x KYLIE.

El dúo colaboró previamente en su primera línea juntos, llamada The New Kendall Collection, en junio de 2020.

