La retaguardia de Kendall Jenner se robó el espectáculo mientras estaba de vacaciones con su novio Devin Booker.

La supermodelo compartió una foto en sus historias de Instagram tomada desde atrás, mostrando su bikini de tanga y su derriere. Jenner se ha estado relajando con Booker en Ocho Ríos, Jamaica, después de aturdir a la multitud en la Met Gala 2021.

Kendall Jenner también compartió una foto del jugador estrella de los Phoenix Suns flotando en el agua mientras sostenía una cerveza Red Stripe.

Bieber y Baldwin se unen a Jenner y Booker

Kendall Jenner luce su retaguardia en bikini de vacaciones con Devin Booker.

También parece que a la pareja se unen Justine Skye, Justin Bieber y Hailey Baldwin, quienes también han estado compartiendo fotos de la isla tropical. Baldwin compartió varias fotos de la escapada que mostraban su paddle boarding y acurrucándose con su esposo. Ella solo usó el emoji centelleante en el pie de foto.

¿Cómo es la relación de Kendall Jenner con Devin Booker?

La ex estrella de "Keeping Up With the Kardashians" parece sentirse cada vez más cómoda compartiendo información sobre su relación con Devin Booker, de 24 años, ya que ha estado publicando con más frecuencia sobre él. Incluso se rumora que Kendall Jenner está "seriamente enamorada" de Devin Booker.

La Verdad Noticias informó a principios de este mes, que Jenner compartió fotos raras de ella acurrucándose con Booker mientras estaban de vacaciones en Italia. En agosto, la fundadora de 818 Tequila compartió una foto de sí misma usando la medalla olímpica de Booker de los juegos de Tokio.

Devin Booker y Kendall Jenner, de 25 años, provocaron rumores de romance por primera vez en abril de 2020 después de que las fuentes afirmaron que la estrella de la realidad fue vista pasando tiempo en Arizona. Después de negar los rumores durante meses, la pareja finalmente se hizo oficial en Instagram en el Día de San Valentín de 2021.

