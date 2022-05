Kendall Jenner intenta cortar otro pepino después de un trágico primer intento.

Lo estás haciendo increíble, cariño. Kendall Jenner publicó una foto el jueves de un cuchillo y un pepino descansando sobre una tabla de cortar para mostrarles a los fanáticos que le está dando otra oportunidad a cortar después de volverse viral por su intento fallido en "The Kardashians".

“Aquí vamos de nuevo”, escribió en su historia de Instagram. En un episodio a principios de este mes, la fundadora de 818 Tequila trató torpemente de cortar la fruta mientras estaba en la cocina con su madre, Kris Jenner.

“Cuidado, porque me corté el otro día”, dijo la madre preocupada, de 66 años, mientras observaba de cerca a su hija, de 26 años. "Lo sé, tengo un poco de miedo", admitió la joven Kendall Jenner antes de preguntar: "¿Los pepinos no tienen semillas?".

Continuó: “Definitivamente no soy una buena cortadora, así que no me acerquen. No soy profesional en absoluto”. Cuando los dedos de Kendall se deslizaron más cerca de la hoja, Kris rápidamente pidió refuerzos. "Hola, chef. ¿Quieres cortar esto por ella?" ella gritó.

El momento se volvió viral de inmediato dado que Kendall no podía hacer el mínimo de tareas de cocina sin ayuda. La modelo terminó uniéndose a la diversión y se burló de sí misma en Twitter. “Kendall Jenner tratando de cortar pepinos es lo más trágico que he presenciado”, escribió un espectador, que Kendall retuiteó. "¡Trágico!" ella añadió.

La Verdad Noticias informa que, a pesar de burlarse de sí misma en línea, la hermosa Khloé Kardashian admitió en una entrevista esta semana que Kendall "no estaba contenta" con el momento viral.

“Estoy como, 'Kendall, Dios es justo. Eres el ser humano más hermoso del mundo. Tienes los dedos de los pies de aspecto salvaje. Dios bendiga. Y no puedes cortar un maldito pepino'”, dijo Kardashian, de 37 años, en un podcast.

“El mundo es bueno. Porque ella es como... ¿cómo puedes ser tan jodidamente perfecto? Ella tiene esta vida perfecta, este perro perfecto, es una gacela de ser humano, camina por la pasarela, es todas estas cosas increíbles. ¿No puedes cortar un maldito pepino?”.

