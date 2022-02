Kendall Jenner impacta a sus seguidores con radical cambio de look

Incluso Kendall Jenner no estaba segura cuando publicó un video de Boomerang el jueves 3 de febrero, que mostraba mechones de su característico cabello castaño cayendo en cascada sobre su frente.

El clip, que se compartió en sus Historias de Instagram, mostraba a la modelo de 26 años con una chaqueta Nike y gafas de sol sentada en un automóvil con un nuevo look. Se vio su cabello revoloteando sobre su rostro mientras circulaba por las calles en un vehículo.

El nuevo look de Kendall Jenner

El nuevo look de Kendall Jenner.

"bangzzz", escribió en el pie de foto, y agregó, "no sé". Si bien no está claro si Kendall realmente hizo el corte permanente, se sabe que luce un flequillo.

Además de lucir flequillo falso en varios eventos de alfombra roja a lo largo de los años, la estrella de Keeping Up With the Kardashians se cortó el flequillo de verdad en 2019, lo que llevó a los fanáticos a hacer comparaciones con el icónico duendecillo de Kris Jenner.

En septiembre pasado, Kendall Jenner incluso criticó graciosamente a su madre por darle flequillo desigual cuando era niña. Según Allure , la fundadora de 818 Tequila volvió a compartir una foto de su infancia en la que se cortaba el flequillo en diferentes longitudes.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, ella subtituló en broma la instantánea del recuerdo: "¿Por qué mi flequillo era como este, mamá?". Independientemente del cabello, los KarJenner se apoyan mutuamente.

Recientemente, cuando Kendall se tomó una foto con un conjunto de lencería SKIMS , Kim Kardashian, quien fundó la compañía de ropa, compartió rápidamente la publicación en sus propias Historias de Instagram. Junto con la selfie, Kim incluyó una calcomanía que decía: "Maldita niña".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!