Kendall Jenner hace oficial su noviazgo con Devin Booker durante San Valentín

Kendall Jenner se hizo pública con su novio, Devin Booker, el domingo 14 de febrero para el Día de San Valentín después de 10 meses de citas.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 25 años, compartió una foto en Instagram Story de ella misma recostada en una encimera con el jugador de los Phoenix Suns, de 24 años, recostado contra su pecho con la cara obstruida por su brazo. Kendall subtituló la dulce imagen con un emoji de corazón blanco.

Kendall Jenner, la única Kardashian-Jenner que es realmente reservada sobre su vida amorosa, levantó rumores de su romance desde hace varias semanas, según Entertainment Tonight.

Kendall y Devin han hecho público su romance con esta foto. Que ha llenado de emoción a los fans de la pareja/Foto: Instagram

Una fuente le dijo al medio que Kendall Jenner está viendo al jugador de la NBA. Booker y Jenner se vincularon románticamente por primera vez en agosto de 2020 (aunque tienen más tiempo juntos), pero Jenner nunca había confirmado la relación, hasta ahora.

Una fuente explicó a Entertainment Tonight hace una semana que Jenner y Devin Booker, seis meses después, "todavía están saliendo y funciona porque lo mantienen simple". La fuente dijo que los dos realmente no presionan en absoluto su relación, y no es muy serio en este momento.

"No hay grandes expectativas ni compromisos locos de ninguna de las partes", dijo la fuente. "Se han acercado mucho más, pero la agenda de Kendall está particularmente muy ocupada y Devin lo comprende muy bien".

Esa fuente agregó que Jenner, de 25 años, realmente acepta su independencia: "[Ella] también es muy propia y le gusta que tenga tiempo libre con familiares y amigos y que tenga su espacio".

Esta es la razón por la que Kendall Jenner no hacía públicos sus romances

Jenner habló en abril de 2017 sobre por qué no transmite con quién está saliendo. "No me voy a casar con nadie", le dijo a Harper's Bazaar entonces.

"No estoy comprometida. No hay nada a largo plazo o serio como eso en mi vida. Si no estoy completamente involucrado con alguien, ¿por qué lo haría público para todos los demás? Si ni siquiera sé qué es, ¿por qué se lo haría saber al mundo?"

"Creo que es algo sagrado", agregó sobre las relaciones. "Es algo entre dos personas, y la opinión de nadie más necesita estar involucrada en eso. La gente quiere comenzar el drama. Si tuviera un novio, la gente diría todas estas cosas que probablemente harán que rompamos".

¿Crees que Kendalle Jenner y Devin Booker hacen una bonita pareja? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Facebook para mantenerte informado. ¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!.