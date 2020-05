Kendall Jenner habla por primera vez de los ataques de ansiedad que ha tenido/Foto: El Periódico

Con la cuarentena, decenas de personas de cualquier edad, sexo, clase social, entre otros factores, han tenido ataques de ansiedad. Sin embargo, existen quienes no sólo con el aislamiento desarrollan este padecimiento, sino desde hace tiempo lo han vivido, como la modelo Kendall Jenner; ella por primera vez habla de los episodios de ansiedad que ha tenido.

En una entrevista para el show “Good Morning America”, la joven de 24 años anunció que actualmente se encuentra colaborando para la campaña “How are you, really?” (¿Cómo estás realmente?) creada por The Mental Health Coalition. Este proyecto tiene el objetivo de ayudar a las y los jóvenes que tengan algún padecimiento de depresión, ansiedad, entre otros.

Kendall Jenner espera que más personas le tomen importancia a la salud mental/Foto: E! News

Asimismo, la hermana mayor de Kylie Jenner reveló que ella desde que era una niña tuvo su primer ataque de ansiedad. De hecho, Kendall explicó que gracias a su mamá Kris Jenner, pudieron detectar el problema a tiempo. Al principio la modelo no sabía qué ocurría, sólo sentía que no podía respirar.

Incluso Kendall comentó que por años estuvo ausente el padecimiento, hasta hace tres años que volvió a tener fuertes ataques. Por lo cual, la estadounidense espera que esta campaña ayude de alguna manera para poder ayudar a la salud mental de otros.

¿Cómo controla la ansiedad Kendall Jenner?

Aunque muchos saben que este padecimiento es algo que se debe tratar con especialistas de la salud mental, la modelo reveló que para no tener ataques de manera frecuente, trata de distraer su mente de alguna manera, como leer un libro. De igual manera ya ha asistido con los médicos y le han dado las recomendaciones para esto.

También te puede interesar: Kendall Jenner lanza línea de ropa para ayudar a los afectados por Covid-19

Sin embargo, Jenner sabe que el aislamiento que se está viviendo puede ser perjudicial para aquellos que tienen ansiedad, por lo cual la campaña que está apoyando promociona el challenge “How are you, really?”, de esta manera todas y todos los internautas se pueden apoyar entre sí.