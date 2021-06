Kendall Jenner finalmente rompe el silencio sobre su romance con Devin Booker

¡Kendall Jenner ciertamente tiene un tipo! Durante la segunda parte de la reunión de Keeping Up With the Kardashians del 20 de junio, respondió a las suposiciones de que solo sale con jugadores de baloncesto y explicó por qué su relación con la estrella de la NBA, Devin Booker es diferente.

"No, en realidad no solo salgo con jugadores de baloncesto, si es que alguien ha investigado alguna vez", bromeó. "No me avergüenza tener un tipo, y también soy un auténtica aficionada al baloncesto", dijo la socialité.

Kendall Jenner hizo oficial su noviazgo con Devin Booker en febrero y ahora confirmó oficialmente por primera vez que se toma en serio el jugador de los Phoenix Suns: "Es mi novio", dijo la modelo con una sonrisa.

Kendall Jenner y su novio prefieren la privacidad

Jenner y Booker son vistos juntos desde hace un año

Aunque ha hecho oficial el romance, Kendall ha mantenido su relación con Devin a propósito fuera del centro de atención de KUWTK, como con todos sus ex-novios. "Siento que siempre me ha funcionado mejor de esa manera", reveló Kendall sobre su vida amorosa privada.

"Sin ofender a mis hermanas mayores en absoluto, pero creo que Kylie [Jenner] y yo específicamente hemos tenido la oportunidad de ver a nuestras hermanas mayores atravesar matrimonios, relaciones y rupturas y hacerlo de manera bastante pública. Fue una preferencia personal de una edad muy joven", continuó Kendall.

"Creo que hace mi vida mucho más fácil y nuestra relación mucho mejor, para ser honesto ... siento que es un asunto privado y que nadie más puede juzgar o saber", dijo Kendall al confirmar su romance con la estrella de la NBA.

Clan Kardashian aprueba noviazgo con Devin Booker

Clan Kardashian- Jenner adoran el noviazgo con Booker

El productor ejecutivo de KUWTK, Farnaz Farjam, habló previamente sobre la "regla" de Kendall durante el rodaje del famoso reality show, además confirmó que la estrella está seriamente enamorada de Devin Booker.

"Kendall siempre ha tenido esta regla, que sentía que tenía que estar con alguien durante al menos un año antes de permitirle ser parte del programa y en el programa", dijo Farnaz al podcast The Daily Dish de Bravo TV en junio de 2021.

"Porque ella no siempre sabe cuáles son las intenciones de la gente. Por eso es que mantuvimos su vida personal al margen, solo porque tenía una regla".

Kendall y Devin celebraron su primer aniversario el 13 de junio. "Esta es la relación más feliz que ha tenido Kendall", le dijo una fuente a E! Noticias. "Se está poniendo cada vez más serio y ella está muy feliz".

También resulta que el amor de Devin por la privacidad solo se sumaba a su compatibilidad. "Devin es callado y no está interesado en ser el centro de atención o ser una celebridad", agregó la fuente. "Ella realmente aprecia eso de él y se siente atraída por eso. Son muy similares y les encanta ser discretos y quedarse en casa y reír juntos".

"Su familia lo ama y sabe lo buenos que son el uno para el otro", dijo otra fuente a E! Noticias. "Les encanta tener a Devin cerca y lo han recibido con los brazos abiertos. Les encanta ver a Kendall tan feliz con alguien que saca lo mejor de ella. Es emocionante para todos verla en una relación tan buena".

Durante la reunión, Kendall Jenner también habló de los rumores de que las mujeres Kardashian-Jenner estaban arruinando a los hombres después de la ruptura. "Lo que no me gusta de la narrativa es que la culpa es nuestra. Los hombres deben asumir esa responsabilidad ... Es casi, como, ofensivo".

