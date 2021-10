Kendall Jenner felicita a Devin Booker por 25 años de vida con tierna foto

Kendall Jenner le ha deseado a su “amorcito”, Devin Booker un feliz cumpleaños número 25 a través de unas tiernas fotos en sus historias de Instagram que encantaron a sus millones de seguidores.

"Feliz cumpleaños, mejor amigo @dbook", escribió en una foto de ella y Devin sentados en una silla de playa. La siguiente InstaStories fue una selfie del jugador de la NBA con su uniforme del equipo de Estados Unidos para Tokio 2020.

Esta es una de las primeras muestras de afecto en público de la pareja después de intentar mantener su romance bajo perfil en sus inicios. También esta semana, Kendall Jenner y Devin Booker se besaron ante las cámaras por primera vez.

El romance de Kendall Jenner y Devin Booker

La estrella de Keeping Up With the Kardashians hizo oficial su relación con el jugador de baloncesto en febrero, sin embargo, los rumores comenzaron a circular por primera vez en abril de 2020 en varios medios de Estados Unidos.

Booker y Jenner compartieron coquetas interacciones en redes sociales como comentarios en Instagram y reacciones en sus publicaciones en redes sociales antes de hacer público su romance durante el 2021.

Según fuentes cercanas a la pareja, Kendall Jenner está "seriamente enamorada" de Devin Booker; como te compartimos en La Verdad Noticias, la socialite está "feliz" y "orgullosa" de su novia.

¿Stormi es fan de Devin Booker?

Stormi adora a Devin Booker

Recientemente, Kendall Jenner finalmente rompió el silencio sobre su romance con Devin Booker y además de confirmar que la pareja prefiere mantener su romance en privado, reveló que su pequeña sobrina Stormi Webster es fan de su "tío".

En entrevista con Jimmy Fallon, Kendall Jenner dijo que Stormi "tiene un vínculo especial con Devin": "Él y Stormi tienen una relación increíble [...] Ella está más enamorada de él, y a veces estoy celosa. Yo digo, "Detente. ¿Pueden ustedes no?”.

