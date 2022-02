Kendall Jenner estrena nuevo cabello rojo en la Semana de la Moda de Milán.

Kendall Jenner está al rojo vivo con su nuevo tinte de cabello. La ex estrella de "Keeping Up With the Kardashians", de 26 años, debutó con un nuevo look en París después de desfilar en el desfile de la Semana de la Moda de Milán de Prada.

La supermodelo lució mechones rojos el jueves mientras se pavoneaba por la pasarela con un abrigo negro con adornos de plumas y el cabello peinado hacia atrás. “¡Prada ayer! Que honor. ¡Un millón de veces gracias!” ella subtituló una publicación de Instagram de Milán, destacando su nuevo 'do'.

Los mechones castaños de la influencer Kendall Jenner todavía estaban a la vista unos días después cuando salió a la capital francesa con su amiga Fai Khadra. Se peinó el cabello en ondas sueltas para la salida del domingo mientras lucía un vestido largo negro y botas negras a juego.

Kendall Jenner posó desnuda para la revista iD

La Verdad Noticias informa que, a principios de esta semana, la propietaria del famoso "818 Tequila" descubrió todo su cuerpo durante una sesión de fotos desnuda para la revista iD .

Posó para una serie de instantáneas, incluida la portada, que la mostraba luciendo una peluca rubia corta y un sombrero de vaquero. En otra toma, la modelo de pasarela se puso un sujetador Burberry y una minifalda a juego.

Kendall habla sobre como lidia con la ansiedad

En la entrevista, la joven Kendall Jenner habló sobre cómo lidia con la ansiedad y detalló el "próximo capítulo" de su vida después de ser nombrada directora creativa del sitio de compras FWRD .

“A una edad temprana, tuve que renunciar a ese control y dejar que alguien más me retratara de la manera que quisiera, para un editorial, una campaña o un comercial, lo que fuera. Ese era mi trabajo”, dijo.

“Ahora, estar del otro lado es recuperar ese control de alguna manera, construir mi propia marca y sentirme empoderada, y ha sido realmente increíble”, explicó Jenner. “Como mujer y como alguien que proviene de una familia realmente impulsada por mujeres, fue genial poner todas mis herramientas a trabajar”.

