Kendall Jenner está "seriamente enamorada" de Devin Booker

¡Kendall Jenner pudo haber encontrado su pareja! La socialité ha estado saliendo con la estrella de la NBA, Devin Booker desde la primavera pasada y varias fuentes aseguran que se toma "en serio" el jugador de los Phoenix Suns.

Kendall de 25 años, quien es notoriamente reservada sobre su vida amorosa, ha estado mostrando amor públicamente a su hombre en los últimos meses y una fuente cercana ella explicó que es una señal muy significativa.

“El hecho de que Kendall sea tan pública acerca de las cosas lo dice todo. Si no hablara en serio, nunca haría eso", dijo la fuente sobre la estrella de Keeping Up With the Kardashians, que llega a su final este 2021.

“Ella se toma su tiempo. Le toma mucho tiempo confiar. Pero ha pasado más de un año y él ha aparecido constantemente por ella. Está muy feliz y definitivamente muy orgullosa. Tiene un gran talento y solo está mejorando con ella a su lado, lo que obviamente se siente bien".

¿Quién es el novio de Kendall Jenner?

Devin Booker y Kendall Jenner llevan casi un año de relación

Devin Booker de 25 años, fue noticia recientemente al ayudar a su equipo a avanzar a las semifinales de Wester en los playoffs de la NBA, por lo que no es de extrañar que Kendall Jenner esté orgulloso.

Sin embargo, la misma fuente deja claro que la reina de la pasarela todavía tiene sus prioridades en orden. “Tan feliz como está Kendall con Devin, todavía es muy independiente, tiene una vida muy llena y ocupada.

"No es solo que esté ocupada con el trabajo, es muy unida con sus amigos", agregó la fuente. “Pasar tiempo con ellos es una gran prioridad para ella, así que tener un novio que tenga su propia pasión y su propia agenda ocupada funciona mejor para ella. Le da el espacio que necesita ”.

Aunque hay mucho interés en Devin y Kendall, la pareja ha evitado sacar provecho de su relación y una segunda fuente cercana a la pareja dijo que habían tomado una decisión intencional para evitar el centro de atención, según los reportes de La Verdad Noticias.

"Kendall y Devin lo han mantenido muy simple y se han asegurado de que su relación no sea un espectáculo. Ambos quieren lo mejor para el otro porque eso los mejora como pareja. Está metido hasta las rodillas en los playoffs en este momento y sus Suns lo están haciendo increíble".

"Ayuda que las cosas estén bien con Kendall y que no haya drama en su relación [por lo que] él no trae al trabajo las malas vibraciones de casa ... o viceversa. Están en una muy buena zona entre ellos y continúan asegurándose de que eso no cambie agregando ningún drama innecesari".

"Todo buen rollo solo entre ellos”, finalizó la fuente cercana al romance de Kendall Jenner y Devin Booker, quienes comenzaron a salir juntos en julio del 2020, pero en ese momento, las fuentes cercanas a ellos aseguraron que "no era nada serio, y solo se divirten juntos".

