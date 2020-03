Kendall Jenner enseña ardiente figura en diminuto bikini

Kendall Jenner es una modelo y empresaria, que se hizo famosa por aparecer en la serie de televisión Keeping Up With The Kardashians, ya que es media hermana de Kim, Khloe y Kourtney Kardashian. Sin embargo el éxito de Kendall Jenner ha sido evidente, ya que la famosa se consagró en 2017 como la modelo mejor pagada en el mundo, por lo que no tiene miedo de presumir su escultural cuerpo en Instagram.

Kendall Jenner volvió locos a sus seguidores, sobre todo al público masculino, al publicar una serie de imágenes en las que enseña cómo usar los bikinis para esta temporada, por lo que la famosa modelo mostró su cuerpo bronceado, con un bikini que cubre solamente lo necesario, dejando casi al descubierto su zona íntima.

“Yo y este bikini: Una historia de amor”

Mira la foto de Kendall Jenner

A pocas horas de haber compartido la imagen, Kendall Jenner recibió más de 5 millones 400 mil “Me gusta” por parte de sus fans, quienes no dudaron en llenar la publicación con emojis de fuego, y comentarios resaltando la belleza de la sexy modelo.

Kendall Jenner sabe perfectamente bien cómo modelar un bikini, y ahora que ya se acerca el Spring Break, ha sido el momento ideal para presumir su cuerpazo, modelando algunas piezas playeras que seguramente se pondrán de moda en las próximas vacaciones de primavera.

Te puede interesar: Kylie Jenner súper candente en Instagram con su bikini más provocativo ¡Mamacita!

Kendall Jenner es una de las modelos más cotizadas en Instagram pues cuenta con 123 millones de seguidores en su cuenta, quienes siempre están al pendiente de sus nuevas publicaciones, sobre todo el público masculino.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana