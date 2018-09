Kendall Jenner enloqueció a sus fans con un vestido transparente

La modelo Kendall Jenner cautivó a todos sus seguidores de Instagram al compartir una fotografía en su historial presumiendo un atrevido vestuario.

Una de las hermanas menores de Kim Kardashian alborotó a todos los caballeros, en la instantánea se observa a la joven que tiene un atuendo en color negro pero lo que más sorprendió a sus seguidores fue que la prenda era transparente, dejando ver su espectacular figura.

La modelo presumió su sensual cuerpo en un atrevido vestuario, logrando enamorar a todos los caballeros con su belleza.

Kendall Jenner enloqueció a sus fans con un vestido transparente

Cabe mencionar que Kendall forma parte del programa ‘Keeping Up With The Kardashians’ donde se revelan todos los secretos de la famosa familia.

Recientemente Kim Kardashian dio una noticia que sorprendió a todos sus seguidores, ella confesó durante una entrevista que contrata modelos para que ellas se prueban su ropa, así la empresaria decide que vestido usar para alguna ocasión o reunión.

El atrevido outfit que escogió la modelo Kendall Jenner, lo uso para pasar un momento divertido en una discoteca que al parecer era una fiesta privada.

Aunque no es la primera vez que Kendall Jenner luce una prenda tran provocativa, en diversas ocasiones ha logrado acaparar los reflectores con su sensualidad, recordamos que en la alfombra roja del Festival de Cannes, derrocho sensualidad en un vestido transparente, dejando volar la imaginación de todos los asistentes que apreciaron la belleza de la modelo.

El vestuario fue catalogado como ‘naked dress’, el diseño tenia brillos en color dorado, ella combino el vestido con unos zapatos de punta.

Kendall Jenner

Durante una entrevista para el programa ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon, el conductor le cuestiono a Kendall sobre el compromiso del cantante Justin Bieber y la modelo Hailey Baldwin, ella menciono que con la noticia está muy feliz por ambas, quienes son buenos amigos.

La modelo Kendall Jenner de apenas 22 años, ha logrado conquistar las redes sociales, siendo una de las mujeres mas bellas del medio de la farándula.