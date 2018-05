Kendall Jenner enloqueció a sus fans con sexy fotografía

Una de las hermanas menores de Kim Kardashian, Kendall Jenner, enloqueció a sus fans con una sexy fotografía, donde se ve a la modelo con poca ropa, pues en la publicación, Kendall luce semidesnuda, sin brasier, y con una toalla en su cabello, tomando una copa de vino.

bone-dry Una publicación compartida por Kendall (@kendalljenner) el 22 de May de 2018 a las 2:59 PDT

La publicación ha alcanzado más de 4 millones de likes, pues a sus 22 años, la modelo es muy hermosa.

Otros medios del espectáculo han mencionado que Kendall Jenner, utilizo Photoshop, para esta fotografía.

Esto fue después de que su hermana Kim Kardashian publicara en su cuenta de instagram una sensual fotografía donde aparece desnuda.

Recientemente la modelo, Kendall Jenner, asistió al evento de Festival de Cannes, causando alboroto, pues el vestido que eligió para la ocasión, era un atuendo transparente, dejando volar la imaginación de los caballeros. Toda la prensa se centró en el atuendo de la modelo, pues dejaba ver su busto.

oops Una publicación compartida por Kendall (@kendalljenner) el 11 de May de 2018 a las 2:51 PDT

Recordamos que la hermosa Kendall Jenner, se hizo famoso durante el programa televisivo ‘Keeping Up with the Kardashians’, en este show se mostraba todo lo que hacia la familia, como se llevaban, en las reuniones que asistían y demás.

Participó en un vídeo musical en el año de 2010, de la banda One Call.

Cuando era adolescente, empezó su carrera como modelo, ha participado en diferentes pasarelas de moda, de prestigiosas marcas, ha aparecido en diversas revistas, siendo la sensación, pues a su corta edad ya es toda una empresaria.

Para el año de 2014, una exclusiva revista, anunció que tanto Jenner como su hermana kylie Jenner habían sido las hermosas adolescentes más influyentes de la moda.

Kendall y kylie Jenner

Diversos medios especulan que la modelo Kendall Jenner tiene una relación con el basquetbolista Blake Griffin, aunque ella en una entrevista comentó que no le gusta hablar de su vida privada y prefiere ser más discreta en esas cosas.

⚡️⚡️⚡️ Una publicación compartida por Kendall (@kendalljenner) el 16 de May de 2018 a las 12:16 PDT