Kendall Jenner dice ser una stoner ¡Nadie en su familia sabe que fuma marihuana!

Kendall Jenner ha admitido que es una "stoner" después de confesar que fuma marihuana y cómo lo había mantenido en secreto para el resto de su familia.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians, de 24 años, habló sobre su hábito de consumir marihuana después de que su media hermana, Kourtney Kardashian, la delatara en un podcast.

Kourtney Kardashian revela "accidentalmente" vicio de su hermana

El consumo de marihuana es legal en California, donde vive Kendall Jenner, y en un episodio de "Sibling Rivalry" con Kate Hudson y Oliver Hudson, que se grabó en enero pasad0, la modelo reveló un lado de sí misma que anteriormente se había mantenido en privado.

Kendall Jenner hace escándalosa confesión

Kendall Jenner hizo equipo con hermana Kourtney Kardashian de 41 años, para una ronda de preguntas y respuestas con Kate Hudson y su hermano, cuando surgió el tema de la marihuana.

Oliver Hudson preguntó: "Si hubiera un fumador [en tu familia], ¿quién sería?", a lo que Kourtney Kardashian respondió rápidamente: "Kendall".

Esto no era algo con lo que ella estuviera en desacuerdo ya Kendall Jenner admitió: "Soy una stoner. Nadie lo sabe, así que es la primera vez que realmente digo algo".

Luego se preguntó a los hermanas quién era la más "relajada" de la familia y ambas estuvieron de acuerdo en que era su hermana menor, Kylie Jenner.

Kendall no es la única en consumir drogas

Aunque Kendall Jenner no amplió su consumo de drogas, pero no es la primera vez que un miembro de la familia Kardashian ha estado bajo la influencia de algo ilícito. Kim Kardashian de 39 años, ha revelado anteriormente que estaba drogada con éxtasis durante dos de los momentos más definitorios de su vida.

En un episodio de Keeping Up With The Kardashians, la socialité dijo que cuando se casó con el productor musical, Damon Thomas en el año 2000 y en el momento en que hizo un vídeo sexual con Ray J en 2003, estaba bajo la influencia del éxtasis.

"Me casé con éxtasis. La primera vez. Hice éxtasis una vez y me casé. Lo hice de nuevo, hice un vídeo sexual".

Durante ese episodio de Keeping Up With The Kardashians, Scott Disick preguntó a Kim: "¿Estabas drogada con éxtasis cuando hiciste ese vídeo sexual?", a lo que su ex- cuñada respondió: "Absolutamente. Todo el mundo lo sabe. Como si mi mandíbula estuviera temblando todo el tiempo".

Tomar drogas no se convirtió en una parte normal de la vida de Kim Kardashian y una fuente le dijo a People que ella "definitivamente no usa drogas y no lo ha hecho durante años, e incluso entonces apenas incursionó".

Te puede interesar: ¿Kylie y Kendall Jenner en Cancún?

¿Qué opinas de las confesiones de las Kardashian - Jenner?, ¿Te sorprende que Kendall Jenner sea consumidora de marihuana? Dinos en los comentarios.