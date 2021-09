Kendall Jenner dará hogar a la gente más necesitada de Jalisco

Kendall Jenner se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de ofrecer una entrevista al programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon para hablar sobre diversos temas, incluyendo el lanzamiento de Tequila 818 y la obra benéfica que realizará para ayudar a las comunidades más vulnerables del estado de Jalisco.

Durante la entrevista, la modelo declaró que la destilería con la que trabaja recicla las fibras de agave para realizar ladrillos, mismos que utilizará para crear viviendas, los cuales serán donados a los habitantes de dicho estado, además de que ayudarán a terminar de construir un hospital de la zona.

La socialité causó furor con el lanzamiento de Tequila 818.

“Encontramos una manera de aprovechar los residuos de agave, las fibras de agave y los residuos de agua, y construir un ladrillo sostenible… Los estamos donando y construyendo casas para la gente que necesita hogares”, declaró la integrante del Clan Kardashian-Jenner, quien recientemente gozó de unas vacaciones en playas de México.

Kendall Jenner dona parte de sus ganancias

La también socialité señaló que donará parte de las ganancias de su tequila a la iniciativa One Percent for the Planet, un proyecto de sostenibilidad que busca crear un entorno saludable: “Donamos el 1% de nuestros beneficios a iniciativas para salvar el planeta”.

Estas declaraciones llegan en medio de las críticas que la hermana de Kylie Jenner recibió en redes sociales por parte de algunos cibernautas, quienes la acusan de apropiarse de la cultura mexicana. Curiosamente, ella no tocó el tema en la entrevista con Jimmy Fallon, lo cual hizo enojar más a sus detractores.

¿Cuánto es la fortuna de Kendall Jenner 2021?

La modelo y socialité goza de gran popularidad en el mundo de las redes sociales, y ahora conquista los negocios.

Kendall Jenner tiene una fortuna de 45 millones de dólares. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la mayor parte del dinero que posee la estrella de Versace en su cuenta de banco es fruto de su trabajo como estrella del modelaje.

Fotografías: Redes Sociales