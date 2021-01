Kendall Jenner cree que Kourtney y Scott están "hechos el uno para el otro"

El tráiler final de la serie de Keeping Up With the Kardashians está aquí, y los fanáticos pueden ver a la famosa familia abrirse como nunca antes.

En un clip del tráiler final, Kendall Jenner comparte por qué cree que Kourtney Kardashian y Scott Disick están "hechos el uno para el otro" pese a su divorcio.

Kourtney Kardashian y Scott Disick terminaron oficialmente su romance en 2015

¿Kourtney Kardashian regresará con Scott Disick?

Mientras filmaba la última temporada, la ex pareja compartió un momento que dejó a las hermanas de Kourtney Kardashian sintiendo que todavía podría haber algo allí.

En una parte del tráiler de la temporada 20, se ve a Kim Kardashian diciéndole a Kendall Jenner cómo vio a Kourtney y Scott Disick durmiendo juntos en el sofá.

La noticia llevó a Kendall Jenner a decir que siente que los dos están "definitivamente hechos el uno para el otro. Se supone que deben estar juntos".

Desde que se filmó la escena, La Verdad Noticias confirmó el romance de Kourtney Kardashian con Travis Barker, pero la escena alimenta las esperanzas de los fanáticos de que la socialité y Scott Disick vuelvan a estar juntos.

Puedes ver el tráiler final de Keeping Up With the Kardashians a continuación.

