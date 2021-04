Kendall Jenner consigue orden de restricción contra su acosador

Kendall Jenner recibió una orden de restricción de cinco años contra el hombre que fue sorprendido nadando desnudo en su piscina. Shaquan King fue arrestado el mes pasado después de ser atrapado desnudándose en la piscina de Kendall, y luego fue detenido por acoso grave después de presentarse en la comunidad cerrada de su hermana Kylie Jenner.

El jueves 22 de abril, un juez emitió una orden de restricción contra el hombre de 27 años que le prohíbe acercarse a menos de 100 yardas (91.44 metros) de Kendall, Kylie y su madre Kris Jenner.

El acosador de las Jenner no puede contactar a las tres mujeres directa o indirectamente bajo los términos de la orden de protección, y no puede acercarse a sus hogares, lugares de trabajo y vehículos.

La modelo de 25 años quedó aterrada después de que un hombre ingresó sin permiso a su mansión/Foto: Stuff

El hombre fue arrestado a fines de marzo después de que se dirigió a la propiedad de Kendall, "se quitó la ropa y se metió en la piscina antes de que su seguridad personal le ordenara salir" y lo detuvo hasta que llegó la policía para arrestarlo.

Debido a la pandemia de COVID-19, King fue liberado después de solo seis horas en la cárcel y un día y medio después, se dirigió a la comunidad cerrada de Kylie, donde fue arrestado por acoso.

Kendall Jenner recibió amenazas de muerte

El hombre que atacó a Kendall también trató de ingresar a la casa de su famosa hermana menor, Kylie Jenner/Foto: Hola

Para Kendall, la orden de restricción es la segunda en el espacio de una semana, ya que también se le otorgó protección por cinco años contra un hombre de 24 años llamado Malik Bowker, quien supuestamente amenazó con dispararle a ella y luego a él mismo, como te relatamos en La Verdad Noticias.

La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' se vio obligada a mudarse de su casa después de que la policía le informara de las amenazas a su vida, después de que se afirmara que Bowker había sido sometida a un psiquiatra en un hospital local y que debía ser liberado.

Kendall también aumentó su propia seguridad personal después de las supuestas amenazas, con más seguridad armada manteniéndola a salvo.

La modelo Kendall Jenner ha afirmado no haber conocido a Bowker antes y está petrificada de que él le cause daño, por lo que solicitó la orden de restricción que significa que él tiene que mantenerse a 100 yardas de ella en todo momento por ley.

