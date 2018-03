Kendall Jenner aclara dudas sobre su orientación sexual

Ser alguien famoso da lugar a ser el centro de atención y de los chismes, además de estar constantemente en la mira de muchos, especialmente si formas parte de la familia Kardashian-Jenner, como la guapa modelo Kendall Jenner, quien ha sido cuestionada por su orientación sexual.

En muchas ocasiones, los medios comienzan a sacar rumores sobre la vida privada de las artistas, desde que están embarazadas hasta la intimidad que tienen con sus parejas, algunas hacen oídos sordos y otras optan por hablar y aclarar todo.

En esta caso la integrante del clan Kardashian-Jenner, Kendall Jener, de 22 años de edad, ha visto cómo es que su orientación sexual ha sido cuestionada en muchas ocasiones, pues medios han señalado que es gay.

Cabe destacar que para Kendall, su vida amorosa es extremadamente privada, pues muy poco se sabe sobre sus relaciones, incluyendo su romance con Blake Griffin y parece no querer abrirse en estos temas.

Por esta razón la modelo y hermana menor de Kim Kardashian, ha querido aclarar en una entrevista si es o no gay.

Para la revista Vogue de Estados Unidos y en la que será la portada de la edición de abril, Kendall se dejó ver posando con un vestudo rosa y sujetando a un pájaro en su mano.

En la entrevista, la modelo y hermana mayor de Kylie Jenner, ha hablado de diversos aspectos de su vida y ha hecho hincapié en su sexualidad, que ha sido súper cuestionada por lo reservada que es y de acuerdo con ella tal vez se den porque no es como sus hermanas.

Cabe mencionar que los rumores acerca de su orientación sexual no han dejado de apuntar a que la modelo es gay, algo que la propia Kendall ha querido aclarar, diendo también que tal vez los rumores se basan en que tiene una energía masculina.

“Tengo un tipo de... ¿energía masculina? No quiero decirlo mal porque no soy transgénero o algo así. Pero tengo una energía ruda. Me muevo diferente. Pero para responder a tu pregunta: no soy gay”, sentenciaba de forma firme.