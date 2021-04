Kendall Jenner: Biografía y todo lo que debes saber

¿Quién es Kendall Jenner? La famosa es una de los hermanas del famoso clan Jenner/ Kardashian. Probó por primera vez el éxito y el estrellato en el popular reality show de televisión de la familia, Keeping Up With The Kardashians. A partir de ahí, Jenner lanzó una carrera como modelo.

Poco después de aparecer en una campaña publicitaria para Forever 21, Jenner fue impulsada a las pasarelas de alta costura de los principales diseñadores internacionales y revistas. En poco tiempo, se ha ganado un lugar como una de las modelos más solicitadas y mejor pagadas de la industria de la moda.

Al igual que sus hermanos, Jenner también es una potencia en las redes sociales y es reconocida como una de las principales influyentes del comercio electrónico de moda. También se ha diversificado en la comercialización de sus propias marcas de ropa, accesorios y maquillaje.

A diferencia de sus hermanas, Jenner permanece en gran medida callada sobre su vida amorosa, aunque ha estado vinculada al rapero A$AP Rocky y a las estrellas del baloncesto Blake Griffin, Ben Simmons y Devin Booker.

Familia y carrera temprana de Kendall Jenner

Kendall Nicole Jenner nació el 3 de noviembre de 1995 en Los Ángeles, California. Es hija de Kris y el campeón olímpico Bruce Jenner. Su padre se declaró transgénero en 2015 y desde entonces se le conoce como Caitlyn Jenner y pronto podría lanzarse como gobernadora. Su segundo nombre es en honor a la amiga de su madre, Nicole Brown Simpson, quien fue asesinada en 1994.

Jenner creció en un rico suburbio de Los Ángeles con su hermana menor Kylie y cuatro medios hermanos del primer matrimonio de su madre con el abogado defensor Robert Kardashian: Kourtney, Kim, Khloé y Rob.

Su familia extendida también incluye dos medio hermanos, Burt y Cassandra, del primer matrimonio de su padre, y dos medio hermanos de su segundo matrimonio, Brandon y Brody. Su hermana Kim aún está casada con la superestrella de la música Kanye West.

En 2007, Jenner comenzó a aparecer con su familia en su exitosa serie de telerrealidad, Keeping Up with the Kardashians, y desde entonces ha aparecido en programas derivados relacionados. En 2013, Jenner compartió el premio Teen Choice Award a la estrella de reality show femenina favorita con sus hermanas.

Kendall Jenner en el modelaje

Cuando tenía 14 años, su madre contrató a Jenner para la agencia de modelos Wilhelmina Models y comenzó su carrera haciendo sesiones fotográficas de moda para la popular cadena de ropa Forever 21.

Más trabajo llegó después de conseguir una foto en Teen Vogue y una plétora de otras campañas publicitarias para marcas notables principalmente en Australia.

Desde entonces, Jenner ha aparecido en desfiles y campañas de alta costura vistiendo a personas como Marc Jacobs, Chanel, Givenchy, Dolce & Gabbana, entre otros. A finales de 2014, la joven modelo fue apodada la nueva chica “It”.

La buena racha de Jenner ha continuado, trabajando en más pasarelas de élite para las principales marcas de moda y anotando fotos en revistas como Harper's Bazaar, GQ y Vogue.

También se llevó a casa los premios Teen Choice a la modelo favorita en 2015 y 2016 y llegó a la lista de Forbes de las modelos mejor pagadas, y luego encabezó la lista tanto en 2017 como en 2018.

Fuera del modelaje, Jenner ha extendido su marca a líneas de esmaltes de uñas, joyas y, junto con su hermana Kylie, una línea de ropa en el popular minorista Topshop, así como zapatos y bolsos en Madden Girl de Steve Madden. En 2016, como la nueva cara de Estée Lauder, también anunció una línea de maquillaje.

Jenner ha incursionado en la actuación, apareciendo en Hawaii Five-O en 2012 y en Ocean's 8 en 2018, así como en videos musicales. También se ha convertido en una habitual en programas de premios como los MTV Movie Awards 2016 y es una potencia de las redes sociales, uniéndose a sus hermanas como una de las personas más seguidas en Instagram.

Controversias de Kendall Jenner y anuncio de Pepsi

Siempre al borde de la controversia con sus raíces televisivas de realidad Kardashian, Jenner fue señalada y ridiculizada públicamente en abril de 2017 por su papel protagónico en una campaña publicitaria de Pepsi llamada "Live For Now", en la que usaba la bebida para curar dividir entre la policía y los manifestantes.

El anuncio fue criticado por trivializar el movimiento Black Lives Matters y, en consecuencia, fue retirado del aire solo un día después de su debut. Según los informes, Jenner estaba "devastada" por la reacción, pero debido a su acuerdo contractual con Pepsi, no pudo comentar públicamente sobre el asunto.

Solo dos meses después, Jenner enfrentó otra controversia peor, junto con su hermana menor Kylie, por promocionar camisetas vintage a través de su línea de ropa Kendall + Kylie. Las camisetas contenían imágenes de músicos como Tupac Shakur y The Notorious B.I.G. con los rostros de las hermanas superpuestos.

No solo se enfrentaron a una reacción violenta del público, sino que también se encontraron con problemas legales, ya que habían violado las leyes de derechos de autor al no solicitar permiso para usar las imágenes. Como resultado, las hermanas quitaron las camisetas de su sitio y se disculparon.

