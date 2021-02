Kenan Thompson será el anfitrión de los Kids' Choice Awards 2021

Kenan Thompson, el veterano miembro del elenco de "Saturday Night Live" y "All That", ha sido elegido para embarcar a los espectadores en un viaje de celebración salvaje en los siempre viscosos Nickelodeon Kids 'Choice Awards, que se transmitirán en vivo el sábado 13 de marzo. a las 7:30 pm ET.

Por primera vez en sus más de 30 años de historia, el divertido y pegajoso evento se llevará "a los cielos", ya que el icónico dirigible naranja de Nickelodeon abandonará el lugar.

Y llevará a los niños al espacio exterior, al barrio de Fondo de Bikini con espuma de Bob Esponja y a los hogares de las celebridades que utilizan tecnología de realidad extendida.

Con el ganador del premio Emmy, Thompson a la cabeza, los fanáticos tendrán un papel en el programa de este año como nunca antes.

Habrá muros de fans en vivo e interactivos que llevarán a celebridades y familias atrapadas en casa al escenario principal, votación en vivo en la segunda pantalla durante toda la noche y un premio presentado por un afortunado espectador seleccionado durante el espectáculo.

Los fanáticos de EE. UU. Pueden ver a los nominados y comenzar a emitir votos en KidsChoiceAwards.com y en la aplicación Screens Up a partir de este martes. Los fanáticos internacionales pueden emitir sus votos a través de la aplicación Nick Play en las regiones donde está disponible.

Más detalles de los Kids' Choice Awards 2021

Los Kids 'Choice Awards reconocen a estrellas de los mundos del cine, la televisión, la música, los deportes y otras categorías de entretenimiento.

Liderando los guiños de 2021 están Justin Bieber con cinco; "Stranger Things" con cuatro; y Ariana Grande, "The Croods: A New Age", "Henry Danger", "High School Musical: The Musical: The Series", "Soul", "Trolls World Tour" y "Wonder Woman 1984", todos empatados con tres cada uno. Las actuaciones musicales aún no se han anunciado.

Kenan Thompson no solo es un alumno de Nickelodeon, sino también un condecorado. En 2000, obtuvo el codiciado dirigible naranja para "Estrella de televisión masculina favorita" en la comedia de sketches de la cadena infantil "All That".

El famoso comediante y actor será el presentador de una de las entregas de premios más esperadas por el público infantil y juvenil. Aunque en esta ocasión, el evento será distinto debido a la pandemia/Foto: Entertainment Weekly

También fue nominado en esa misma categoría en 1998 junto a su coprotagonista Kel Mitchell. Después de ser los protagonistas principales del spin-off de la serie "All That", "Kenan and Kel" y protagonizar el spin-off de la película "Good Burger".

Los dos colaboradores de toda la vida están trabajando juntos como productores ejecutivos para el reinicio de "All That", que se estrenó en 2019.

Thompson también es actualmente el miembro del elenco más antiguo de "Saturday Night Live", y se unió al éxito de NBC en 2003 poco después de su mandato en "All That".

El actor también es productor ejecutivo y protagonista de una nueva comedia de NBC con su homónimo: "Kenan", que se estrena el 16 de febrero a las 8:30 pm.

El evento se transmitirá simultáneamente a través de Nickelodeon, TeenNick, Nicktoons y el canal Nick Jr. El programa es producido por Nickelodeon Productions y supervisado por Rob Bagshaw, vicepresidente ejecutivo de contenido sin guión.

Los productores ejecutivos incluyen a Michael Dempsey, Amy Johnson y Magda Liolis, así como a Bagshaw y al ejecutivo de contenido sin guión de Nickelodeon, Paul J. Medford. La ceremonia está dirigida por Glenn Weiss, quien recientemente dirigió la Convención Nacional Demócrata 2020 en el Centro de Wisconsin en Milwaukee y prácticamente en todo Estados Unidos.

