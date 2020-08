Kelly Preston: Revelan más detalles sobre la muerte de la esposa de John Travolta/Foto: Spoiler

Recientemente se reveló que Kelly Preston murió en la casa de su familia en Florida, así se confirmó con un certificado de defunción de la fallecida actriz.

Preston, quien protagonizó películas como "Jerry Maguire" y "Twins", murió en julio a la edad de 57 años después de luchar contra el cáncer de mama durante dos años. Su esposo, John Travolta, confirmó su fallecimiento en Instagram.

Según un certificado de defunción obtenido por Us Weekly, la actriz murió en su casa y la de Travolta en Clearwater, Florida, a las 11:46 am del 12 de julio.Luego, su cuerpo fue trasladado a una funeraria y luego fue incinerada en el Crematorio de Brooksville en Brooksville, Florida, informa el medio.

John Travolta anunció la muerte de Kelly

"Es con gran pesar que les informo que mi hermosa esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años contra el cáncer de mama", escribió Travolta en Instagram un día después de su fallecimiento. "Ella luchó valientemente con el amor y el apoyo de muchos".

Continuó: "Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos a sus médicos y enfermeras en el MD Anderson Cancer Center, a todos los centros médicos que la han ayudado, así como a sus muchos amigos y seres queridos que han estado a su lado.”

“Su amor y su vida siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar allí para mis hijos que han perdido a su madre, así que perdóname de antemano si no tienes noticias nuestras por un tiempo. Pero por favor, ten en cuenta que sentiré tu efusión de amor en las próximas semanas y meses mientras sanamos. Todo mi amor, JT", concluyó el actor.

La vida de Kelly Preston

Preston nació el 13 de octubre de 1962 en Honolulu, Hawaii. Estudió actuación en la Universidad del Sur de California y pasó a protagonizar películas de éxito como "Twins" de 1988, "Jerry Maguire" de 1996 y "For Love of the Game" de 1999.

Travolta y Preston se conocieron durante el rodaje de "The Experts" de 1989. Se casaron en 1991 en una ceremonia de medianoche en París y habían estado juntos desde entonces.

Su último papel cinematográfico fue interpretar a Victoria Gotti en la película "Gotti" del 2018. La película también fue protagonizada por Travolta como John Gotti en el papel principal.

Kelly y Travolta se conocieron cuando la actriz ya estaba casada con el actor estadounidense Kevin Gage. Sin embargo, el flechazo de John y Preston hizo que la famosa decidiera divorciarse para poder estar con el protagonista de Grease/Foto: Nicki Swift

A Preston le sobreviven su esposo de 66 años, su hija Ella de 20 y su hijo Benjamin de 9 años. Su hijo Jett murió en 2009 a la edad de 16 años. ¿Conocías la trayectoria de Kelly?