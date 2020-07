Kelly Preston: Celebridades lamentan el fallecimiento de la esposa de John Travolta/Foto: Architectural Digest

Las estrellas acudieron a las redes sociales este lunes por la mañana para rendir homenaje a la esposa de John Travolta, Kelly Preston, quien falleció de cáncer de mama a los 57 años.

Hablaron de su 'amabilidad' y 'luz hermosa' y dijeron que estaban desconsolados por la familia, que ya conocía ese dolor, después de que Jett, el hijo de Kelly, falleciera de la enfermedad de Kawasaki en 2009 con solo 16 años.

Spencer Breslin, quien apareció con Kelly en la película de 2003, The Cat In The Hat, escribió: 'RIP a mi madre en pantalla, #kellypreston. Que mujer tan encantadora. Qué triste pérdida.

Holly Marie Combs Ryan escribió: “Esto es muy triste. Mis pensamientos están con su familia y amigos. Ella era y sigue siendo una hermosa luz.”

Maria Shriver escribió: “Sorprendida por esta triste noticia. Kelly era un alma amorosa y brillante, una actriz talentosa y una madre y esposa amorosas. Mi corazón se rompe por su familia que ya conocía tanta tristeza y dolor. Únete a mí para enviarles amor y fuerza. # RIP #KellyPreston”.

El actor Josh Gad escribió: “Estoy en estado de shock absoluto. Qué bella y sorprendente actriz y persona. Es muy triste escuchar su fallecimiento a una edad tan joven. Mi corazón está con John Travolta y toda la familia. Que pérdida. Q.E.P.D.”

Chloe Bennet escribió: “Kelly Preston fue enormemente amable e increíblemente encantadora. No puedo creer esto. Mis pensamientos están con su dulce Ella y el resto de su increíble familia. RIP.”

Pérez Hilton escribió: 'Estoy sin palabras. Sin palabras. Simplemente luz para John Travolta y sus hijos y familia. Descansa en paz, Kelly Preston.”

Travolta anuncia la muerte de Kelly

John Travolta confirmó la muerte de su esposa en una publicación de Instagram durante la noche del domingo.

Él escribió: “Es con un corazón muy pesado que les informo que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años con el cáncer de seno. Ella peleó una lucha valiente con el amor y el apoyo de tantos”.

La actriz y ex modelo Preston y Travolta habían estado casados durante 29 años y ambos practicaban la cienciología. Tienen dos hijos, Ella, de 20 años y Benjamin, de nueve. Su hijo Jett, murió en 2009 a los 16 años después de una incautación en la casa de vacaciones de la familia en las Bahamas.

Fue una tragedia que fue seguida por una disputa legal con un conductor de ambulancia acusado de tratar de extorsionar a la pareja amenazando con revelar detalles delicados.

Su hija Ella rindió homenaje a su madre en una publicación conmovedora y escribió: "Te amo mucho mamá".

Travolta agregó: “El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar allí para mis hijos que han perdido a su madre, así que perdóname de antemano si no tienes noticias nuestras por un tiempo. Pero por favor, sepan que sentiré su derramamiento de amor en las próximas semanas y meses a medida que nos curamos".

Un portavoz de la familia le dijo a People: “En la mañana del 12 de julio de 2020, Kelly Preston, adorada esposa y madre, falleció después de una batalla de dos años con el cáncer de mama.”

“Al elegir mantener su pelea en privado, había estado recibiendo tratamiento médico por algún tiempo, con el apoyo de su familia y amigos más cercanos.”

El comunicado seguía: “Ella era un alma brillante, hermosa y amorosa que se preocupaba profundamente por los demás y que le daba vida a todo lo que tocaba. Su familia le pide que comprenda su necesidad de privacidad en este momento.”

Su hija Ella escribió: 'Nunca he conocido a nadie tan valiente, fuerte, hermosa y amorosa como tú.”

“Cualquiera que tenga la suerte de haberte conocido o haber estado en tu presencia estará de acuerdo en que tienes un resplandor y una luz que nunca deja de brillar y que hace que cualquier persona a tu alrededor se sienta feliz al instante. Gracias por estar allí para mí, no importa qué”, expresó la joven.

La hija de John y Kelly aseguró: “Gracias por tu amor. Gracias por tu ayuda y gracias por hacer de este mundo un lugar mejor. Has hecho la vida tan hermosa y sé que continuarás haciéndolo siempre. Te quiero mucho mamá.“

¿Quién fue Kelly Preston?

La estrella de Jerry Maguire, Preston, nació en Honolulu, Hawai, antes de estudiar en la Universidad del Sur de California.

Kelly y John se conocieron mientras realizaban la película de 1987 The Experts y mientras Preston estaba casado con el actor Kevin Gage; se divorciaron ese año después de dos años de matrimonio.

Preston luego se comprometió con Travolta en 1991 en Gstaad, Suiza. Preston y Travolta se casaron en una ceremonia de medianoche en París más tarde ese año, mientras la pareja esperaba a su primer hijo, Jett.

Preston tuvo su propia larga carrera como actriz en películas y televisión, a veces apareciendo en películas con su esposo, como lo hicieron en Battlefield Earth en 2000.

Actuaron juntos por última vez en la película Gotti de 2018, con Travolta interpretando a John Gotti y Preston interpretando a la esposa del jefe del crimen, Victoria.

Por separado, Preston protagonizó junto a Kevin Costner en la película For the Love of the Game de 1999, y en 2004 apareció en el video musical de She Will Be Loved de Maroon 5.

También tuvo frecuentes papeles como actriz invitada en series de televisión como Medium, CSI: Cyber y Joey.

La última publicación de Preston en Instagram fue una para celebrar el Día del Padre en junio. En su 28 aniversario de bodas el año pasado, Kelly llamó a Travolta "el hombre más maravilloso que conozco".

Ella agregó: 'Me has dado esperanza cuando me he sentido perdida, me has amado con paciencia e incondicionalmente ... me has hecho reír más fuerte que cualquier otro ser humano posible ... compartido los más bellos y, a veces, bajos.”

“¡Eres un sueño Daddio y haces la vida muy divertida! Confío en mi amor contigo implícitamente ... contigo sé que siempre estaré bien sin importar lo que pase ... Te amo por siempre y por completo. Feliz 28 aniversario @johntravolta.”

La muerte de Jett Travolta

El hijo mayor de la pareja, Jett, murió en enero de 2009 durante un viaje familiar a las Bahamas cuando se golpeó la cabeza en una bañera después de sufrir una convulsión en su casa en la isla Gran Bahama.

Hace poco más de 10 años, John Travolta perdió a su primogénito Jett. Esta es la segunda vez que el actor tiene una enorme pérdida en su familia con el fallecimiento de su esposa Kelly/Foto: Hola

La muerte dio inicio a un caso judicial después de que un conductor de ambulancia y su abogado fueron acusados de tratar de extorsionar a los actores por $25 millones a cambio de no divulgar información confidencial sobre la muerte de su hijo.

Travolta testificó durante un juicio penal que terminó en un juicio nulo y estaba preparado para testificar por segunda vez, pero decidió dejar de perseguir el caso. Citó la tensión severa del caso y la muerte de su hijo había causado a la familia.