Kelly Osbourne recayó en sus adicciones después de 4 años sobria

Kelly Osbourne ha compartido que recientemente sufrió una recaída en medio de su viaje de recuperación de adicción. La mujer de 36 años les dijo honestamente a sus seguidores que era "difícil" para ella hablar de su recaída, pero que siempre apunta a ser honesta con sus fans mientras trata de abstenerse de beber alcohol y drogas.

Kelly no compartió los detalles exactos de su recaída después de cuatro años, y dijo que "no estaba orgullosa" de sí misma.

La personalidad de los reality shows, que es hija del rockero Ozzy Osbourne y la ex panelista de The Talk Sharon Osbourne, habló desde el corazón mientras actualizaba a sus fanáticos sobre sus luchas a través de sus Historias de Instagram el lunes por la noche.

En su plataforma de redes sociales, la estrella de Fashion Police dijo: "Es un poco difícil para mí hablar de esto, pero siempre he prometido que seré honesta contigo sobre dónde estoy y qué está pasando en mi camino a la recuperación".

"Recaí, no estoy orgullosa de ello, pero he vuelto a la normalidad y haré un podcast esta semana en el que les contaré a todos lo que está pasando y lo que pasó", dijo la famosa mujer.

Kelly se sinceró con sus fans y dijo que a pesar de su recaída, tratará de que no ocurra de nuevo/Foto: Instagram

Kelly agregó: "Solo quiero hacerles saber que estoy sobria hoy y que estaré sobria mañana, pero realmente aprendí que es solo un día a la vez y quería decirles la verdad, porque nunca jamás quiero mentirte".

Luego, la estrella elogió a sus fans por todo su apoyo y terminó el clip diciendo: "Muchas gracias por su apoyo y amor y pronto tendrán noticias mías".

Kelly Osbourne no quiere morir como su amiga Amy Winehouse

En julio del año pasado, la estrella de televisión Kelly Osbourne, que ha sido abierta sobre su batalla contra el alcohol y las drogas, que ha incluido opioides, tranquilizantes y marihuana, habló sobre la "culpa" que siente por haber sobrevivido a sus amigos, incluida Amy Winehouse, que murió después de sus propias luchas.

Kelly dijo que temía terminar muerta y enterrada como algunos de sus compañeros cuando descubrió que su uso de narcóticos se estaba saliendo de control.

Kelly era amiga cercana de Amy Winehouse y ambas tenían fuertes adicciones; pero años después de que la cantante falleció, Osbourne entendió que si no se detenía ella sería la siguiente/Foto: Hello Magazine

Hablando con DJ Fat Tony en su podcast, The Recovery, Kelly, que estaba sobria durante tres años en ese momento, explicó cómo le había preocupado perder la vida por las drogas.

Ella dijo: “Nunca pensé que estaría viva a los 35 años".

“Muchos de mis amigos no lo lograron y enterrarlos fue difícil. Tuve la culpa de sobreviviente durante mucho tiempo. Llevo casi tres años sobria", relató.

Kelly era una amiga cercana de Amy Winehouse, quien murió en 2011 a los 27 años luego de años de problemas con las drogas y el alcohol.

Hablando en ese momento sobre su propia dependencia, Kelly reveló cuán sombría se volvió la vida en el apogeo de sus propias adicciones.

Ella dijo: “Nunca dormí realmente, me desmayaría por cualquier cosa que bebiera o tomara y llegara".

“Estaba en una bruma de resacas y abstinencia. No sé cómo lo hice durante tanto tiempo. Embalsamé mi cuerpo", aseguró. La ex estrella de MTV dijo que tocó fondo en 2017 y decidió cambiar su vida.

Ella explicó: “Estuve tan perdida todo el tiempo. No había ido a una tienda de comestibles en tres años ni había hecho cosas normales. Pensé: 'Ya no quiero vivir así'".

“Puse cortinas opacas en mi casa, así que no sabía qué hora era. Me di cuenta de que no iba a lograrlo. Estaría muerta si sigo haciendo esto", confesó Kelly. ¿Crees que la famosa podría seguir recayendo en sus adicciones? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

