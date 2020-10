Kelly Osbourne es llamada “diosa” al enseñar su espectacular pérdida de peso/Foto: One Green Planet

Después de asombrar a los fanáticos con una revelación personal que una vez mantuvo en secreto, Kelly Osbourne continúa sorprendiendo a los seguidores de Instagram con fotos de su físico esbelto.

Al final del verano, Kelly reveló que se sometió en silencio a una cirugía de banda gástrica hace casi dos años para ayudarla a mantener la pérdida de peso.

Pero la última ronda de selfies y fotos compartidas de Kelly ilustra todo el arduo trabajo que ha realizado el ícono de la televisión para mantener su delgada figura.

Los fanáticos no pudieron evitar entusiasmarse con un nuevo video que Kelly compartió (¡con una leyenda divertida de Sylvia Plath, nada menos!) Que muestra una chaqueta ajustada y un escote desnudo.

"Preciosa", escribió su amiga Adrienne Bailon, mientras que el famoso entrenador de fitness Jeremy Kost dijo que Kelly parecía "una estrella de rock". Su compañera actriz y amiga Vanessa Hudgens resumió los más de 900 comentarios de cumplidos y reacciones a la perfección con una palabra: "Diosa".

El atuendo demostró perfectamente la transformación total de la aptitud de Kelly, ya que también reveló recientemente que perdió 85 libras (38.55 kilogramos) en general en un revelador intercambio de Instagram en julio.

La mujer de 35 años también ha compartido anteriormente que reinventó sus rutinas de fitness y dieta mucho antes de su cirugía gástrica. "Lo hice, estoy orgullosa", dijo a los presentadores en el podcast de Hollywood Raw.

"Nunca jamás, jamás mentiré al respecto, jamás. Es lo mejor que he hecho". Según informes anteriores de People, Kelly ha trabajado mucho con un entrenador privado para adoptar una nueva rutina de ejercicios en los últimos años.

Se informa que Kelly también puede disfrutar de una dieta flexitariana, en la que con frecuencia se concentra en comidas veganas saludables a base de plantas con la mayor frecuencia posible (mientras disfruta de otros artículos con moderación).

Kelly Osbourne celebra su sobriedad

La propia postura de Kelly sobre su imagen y su dieta ha evolucionado en gran medida a lo largo de los años; Su enfoque positivo de la imagen corporal es más evidente ahora más que nunca, especialmente después de hablar sobre su viaje de sobriedad.

La cantante y actriz británica comenzó a perder peso desde hace unos años. Sin embargo, Kelly no había revelado que fue gracias a una cirugía de banda gástrica que consiguió reducir sus medidas de manera sorprendente/Foto: Cardio Barre

"Estoy [en un gran lugar]. Llevo casi dos años sobria y ha cambiado mi vida por completo... No pensé que podría hacer nada si no estuviera borracha o drogada, porque tenía miedo de todo. Me supera", compartió en un episodio en vivo del programa de entrevistas británico Lorraine.

Agregó que lograr metas se volvió más fácil después de abrazar sus propias imperfecciones: "He aceptado el hecho de que, y sé que lo he dicho durante toda mi vida, pero realmente lo entiendo ahora, que no soy perfecta y nunca voy a serlo, y no quiero serlo". ¿Te gusta cómo luce Kelly tras su pérdida de peso?