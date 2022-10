Kelly Osbourne anuncia que tiene diabetes gestacional mientras está embarazada

Kelly Osbourne está embarazada, así lo dio a conocer el pasado mes de mayo; sin embargo, ha preocupado a sus seguidores pues reveló que fue diagnosticada con diabetes gestacional lo que podría dejarla en peligro tanto a ella como a su bebé.

La cantante está pasando por un momento muy importante en su vida. Espera a su primer bebé con su novio Sid Wilson, integrante de la banda Slipknot. Con mucha alegría lo hizo público hace algunos meses recibiendo amorosos comentarios para la nueva familia que están formando.

Sin embargo no todo ha sido color rosa y aunque han intentado llevar todo el proceso de forma muy discreta esta etapa se ha complicado pues fue diagnosticada con diabetes gestacional justo en el tercer trimestre de su embarazo.

Kelly Osbourne revela sus problemas de salud

Kelly Osbourne revela sus problemas de salud

La cantante de 37 años platicó con medios de comunicación y lo confesó decepcionada, triste y claramente muy preocupada. Reveló además que en los meses que lleva embarazada no había tenido síntomas fuertes como antojos, por ejemplo.

"Durante todo el embarazo no he tenido antojos excepto el azúcar que es algo que nunca antes había sentido. No estaba comiendo bien. Me di cuenta de que me deprimían las bebidas azucaradas y el jugo porque a pesar que estaba bebiendo jugo recién exprimido, todavía tenía mucha más azúcar de la que necesitaba", mencionó Kelly Osbourne.

Tenía síntomas que no eran normales en el embarazo, muchísima más fatiga de lo normal, hinchazón extrema de pies y un aumento de peso considerable.

"Al principio pensé que era algo que había hecho. Solo me lo diagnosticaron hasta bien entrado el tercer trimestre por lo que no fue como si lo desarrollara ya que algunas personas lo obtienen desde el principio cuando están embarazadas. Yo lo tuve en mi tercer trimestre y básicamente pensé que era algo que había hecho mal", dijo la cantante.

Tal vez te interese.- Ozzy Osbourne pasa la cuarentena disparándole a gatos y pájaros

¿Qué cambios tendrá la vida de Kelly Osbourne?

¿Qué cambios tendrá la vida de Kelly Osbourne?

Tuvo que modificar su alimentación rápidamente y así empezó a notar cambios. Cortó el azúcar de tajo, tuvo dolor de cabeza por un tiempo pero después su cuerpo se acostumbró. Su piel mejoró y se siente con más energía. Ahora duerme mejor y todo lo está haciendo por su salud y por supuesto la de su bebé.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.