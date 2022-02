Kelly Clarkson presenta petición para cambiar su nombre legal

La cantante y presentadora de programas de entrevistas, Kelly Clarkson presentó documentos para cambiar su nombre legal a Kelly Brianne; Brianne es el segundo nombre de la estrella, quien está buscando un gran cambio en su vida.

Un abogado de Clarkson presentó una petición para el cambio de nombre en su nombre en un tribunal de Los Ángeles el miércoles.

La artista de 39 años escribe en la presentación que desea cambiar su nombre porque "mi nuevo nombre refleja mejor quién soy" y para que las autoridades tomen una decisión, se ha fijado una audiencia para el asunto para el 28 de marzo.

La solicitud de Clarkson llega durante una temporada de cambios para la artista, ya que actualmente se está divorciando de Brandon Blackstock.

¿El cambio de nombre de Kelly Clarkson es por su divorcio?

La cantante busca identificarse con ella misma

El cantante de "Since You've Been Gone" solicitó el divorcio en junio de 2020, citando "diferencias irreconciliables" después de aproximadamente siete años de matrimonio con Blackstock. La pareja comparte una hija, River Rose, de 7 años, y un hijo, Remington Alexander, de 5.

Clarkson se casó con Blackstock en 2013. Los dos se conocieron en un ensayo para los Premios de la Academia de Música Country en 2006. Kelly estuvo presente para cantar a dúo "What Hurts the Most" con Rascal Flatts y Blackstock era el tour manager del grupo en ese momento.

La estrella ha sido abierta sobre su divorcio en entrevistas y en su programa de entrevistas. En diciembre, declaró que estará "soltera para siempre" y reveló que tiene problemas para notar las "señales de alerta" al principio del proceso de citas.

"Siempre soy esa persona que dice: 'Oh, no sé. Tal vez estaban teniendo un mal día'", dijo Clarkson en "The Kelly Clarkson Show".

"Deberíamos pasar el rato para que eso se contagie", le dijo a su invitado Andy Cohen después de que reveló que tiende a "cortar y correr" cuando aparecen las banderas rojas en las citas.

No está claro cómo afectaría el cambio de nombre a sus marcas, pero una fuente dijo que su programa de entrevistas homónimo seguiría siendo el mismo si se aprueba el nuevo nombre, y que esto tampoco tendrá consecuencias con la cantante, pues Kelly Clarkson confesó que no vio venir su divorcio, ya que se veía casa con su esposo el resto de su vida.

