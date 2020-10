Kelly Clarkson lanza cover de “Watermelon Sugar” que te hará bailar sin parar

Kelly Clarkson, sorprendió a fans durante su programa, The Kelly Clarkson Show, donde demostró sus habilidades para la música que la llevaron a la fama hace más de una década.

Durante una parte de su programa titulada, "Kellyoke" de su programa de entrevistas homónimo, la cantante de 38 años interpretó la exitosa canción de Harry Styles de 2019, "Watermelon Sugar".

La American Idol original cantó las dulces letras azucaradas para un poco de diversión veraniega para el fin de semana, que encantó a sus fans, quienes han superado las 10 mil reproducciones en el canal oficial de YouTube de The Kelly Clarkson Show.

Las sesiones de karaoke son una forma divertida para que el anfitrión flexione sus habilidades de baile y canto, ¿Quién puede olvidar la increíble actuación de la exitosa canción de Lizzo, "Juice?". La sección de cover es una de las favoritas de los fans y pueden revivirlas en La Verdad Noticias.

Kelly Clarkson recuerda los días de American Idol

Como bien saben los fanáticos, Kelly Clarkson ganó la primera temporada del programa de competencia de telerrealidad en 2002 y ha estado dominando las listas de éxitos (y las pantallas de televisión) desde entonces.

Fue la semana pasada, el 16 de octubre, cuando la cantante de "Never Again" recordó un momento en el que firmó un autógrafo haciéndose pasar por su compañera de American Idol, Carrie Underwood.

"Esta chica se me acercó y me dijo, 'Dios mío, tu canción' So Small 'es una de mis favoritas'", explicó la cantante de "Because of You". “Y seguía pensando, 'No tengo una canción' So Small '. Y luego dijo otra canción y yo dije: 'Oh, crees que soy Carrie Underwood'".

Carrie Underwood saltó a la fama al ganar la cuarta temporada de American Idol

Entre risas, continuó: "Estaba tan avergonzada por ella que simplemente ... Me dijo: '¿Puedes firmar esto?' Y firmé por completo 'Carrie Underwood'. ¡Creo que eso podría ser ilegal!"

Resulta que esto parece ser algo habitual para la estrella, ya que anteriormente había hablado de un incidente similar en el que la confundieron con Carrie.

"En serio, me han preguntado todo el tiempo o dirán, 'Oh, Dios mío, me encanta tu canción' So Small'. Y yo dije: 'Ni siquiera sé qué es eso', admitió en su programa. "¡Y luego, descubriré que es Carrie Underwood!".

¿Cuál ha sido tu cover favorito de Kelly Clarkson en su programa? Dinos en los comentarios.