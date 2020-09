Kelly Clarkson es DEMANDADA por empresa de su ex- suegro por millones de dólares

Kelly Clarkson está siendo demandada por compañía gestora por supuestas comisiones impagas a lo largo del año.

Narvel Blackstock, propietario de Starstruck Management Group LLC, está demandando a Kelly Clarkson de 38 años, y a su productora Face Face, por supuestamente romper un acuerdo verbal y busca recuperar comisiones sobre acuerdos por valor de "millones de dólares".

Según la demanda presentada por Starstruck Management Group el martes (29 de septiembre) en el Tribunal Superior de Los Ángeles, la cantante, entrenadora de The Voice y presentadora de programas de entrevistas debe más de $ 1 millón de dólares en comisiones impagas.

3 meses después de su divorcio, el padre de su ex- esposo demanda a Kelly Clarkson

¿Quién esta demandando a Kelly Clarkson?

Starstruck Management Group es propiedad de Narvel Blackstock, ex suegro de Kelly Clarkson. La cantante de "Never Again", se casó con Brandon Blackstock, el hijo mayor de Narvel, en 2013, pero solicitó el divorcio este verano. Juntos tienen dos hijos, River Rose y Remington.

Además de gestionar la carrera de Kelly Clarkson, Starstruck también trabaja con Blake Shelton, entre otros. Anteriormente, la compañía dirigió la carrera de Reba McEntire, quien estuvo casada con Narvel Blackstock hasta 2017.

Narvel Blackstock con sus ex- clientes, Kelly Clarkson, Blake Shelton y Reba McEntire

La relación Clarkson / Starstruck

Clarkson y Starstruck no tienen un acuerdo de gestión escrito, como indica el tipo de demanda; más bien, el abogado y gerente comercial de la famosa negoció el trato verbalmente y ella lo confirmó mediante una llamada telefónica. No obstante, ha pagado regularmente las comisiones de la empresa según ese acuerdo verbal hasta ahora.

Según el expediente judicial, Narvel comenzó conversaciones con Kelly Clarkson y su gerente comercial en 2007 para que su compañía brindara servicios de administración para la cantante.

Kelly Clarkson presuntamente aceptó los servicios de Starstruck a cambio del 15% de sus ganancias brutas, así como de las ganancias futuras de cualquier proyecto que comenzara, se armara o explotara durante su relación laboral.

La denuncia afirma que Starstruck "invirtió una gran cantidad de tiempo, dinero, energía y dedicación" en Kelly Clarkson y fue "fundamental para ayudar a Clarkson a alcanzar el éxito", incluidos álbumes de éxito, múltiples premios Grammy y nominaciones, su papel en The Voice y su programa de entrevistas.

"A pesar del arduo trabajo y la dedicación de Starstruck, Clarkson ha decidido que dejará de pagar lo que se le debe contractualmente a Starstruck [...] Starstruck busca no solo recuperar su comisión sobre los millones de dólares que Clarkson ya ha ganado, sino también los millones de dólares que Clarkson seguirá ganando".

Starstruck afirma que Clarkson todavía le debe a la empresa al menos 5,4 millones de dólares en comisiones.

¿Crees que Kelly Clarkson deba pagar las comisiones a su ex-suegro? Dinos en los comentarios que te parece su nueva disputa familiar / comercial.