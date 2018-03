Kelly Clarkson confiesa que quiso suicidarse

A finales del 2004 la texana lanzó su disco Breakaway, que fue todo un éxito. En aquella época, la cantante formaba parte de la discográfica de Clive Davis, RCA Records. Reveló ahora que la compañía presionaban constantemente para que perdiera peso y se ajustara a un estándar de belleza que acabó por hacerle perder las ganas de vivir. "Cuando estaba muy delgada, quería suicidarme", dijo en una entrevista a la revista Attitude. "Estaba increíblemente triste, por dentro y por fuera, durante cuatro años de mi vida. Pero a nadie le importaba porque estéticamente encajaba", añadió. En consecuencia, Clarkson terminó sufriendo problemas físicos por culpa de la intensidad del ejercicio que realizaba para mantener ese "peso perfecto" . "Tenía las rodillas y los pies destrozados porque lo único que hacía era correr: me ponía mis auriculares y empezaba a correr. Estaba en el gimnasio todo el tiempo". Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que necesitaba desligarse del sello discográfico para emprender su propio camino. Pero antes, aseguró tuvo que mejorar su entorno. Con el paso del tiempo, se dio cuenta de que necesitaba desligarse del sello discográfico para emprender su propio camino. Pero antes, aseguró tuvo que mejorar su entorno.

Kelly Clarkson se convirtió en una estrella musical luego de haber ganado la primera temporada del reality 'American Idol' en 2002. Ella sacó su primer sencillo 'A Moment Like This' mismo que estableció un récord en Estados Unidos. Pues pasó del número 52 al 1 en Billboard, récord que habían establecido Los Beathles con 'Can´t buy me love'.