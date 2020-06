Kelly Clarkson confiesa que ha luchado contra la depresión tras su divorcio/Foto: Youtube

Kelly Clarkson está derribando sus paredes pieza por pieza en medio de su divorcio de Brandon Blackstock. La presentadora de "Kelly Clarkson Show" elogió a su invitada Demi Lovato esta semana por ser tan abierta sobre la salud mental antes de hablar sobre sus propias luchas.

"Tengo problemas similares", dijo Clarkson, de 38 años. "He sufrido depresión, y creo que muchas personas, especialmente en el mundo creativo o solo desde la infancia, te han entrenado para seguir adelante y poder manejarlo".

La ganadora del "American Idol" está en medio de un divorcio de Blackstock, de 43 años, después de casi siete años de matrimonio. Los ex comparten la hija de 6 años River Rose y el hijo de 4 años Remington.

Lovato, de 27 años, le dijo a Clarkson que siempre admiraba a Clarkson porque era "intrépida, valiente y real como, ya sabes". "Me encanta eso de ti", agregó la cantante de "Skyscraper". "Cuando era más joven, siempre pensaba: 'Si alguna vez lo consigo, quiero ser como ella, porque es real y genuina'".

Clarkson aceptó el cumplido, pero reconoció: "No estoy todo el tiempo". "Se necesita trabajo", dijo. “Ese es un esfuerzo diario para tratar de ser positivo. Eso no es un hecho, como, “Oh, lo superaste y fuiste a una sesión de terapia mágica y se acabó. Creo que eso es algo diario en lo que trabajas y algo diario en lo que yo trabajo ".

La cantante de "Piece by Piece" agregó: "No es fácil tener siempre un foco en ti y las flechas apuntando hacia ti, especialmente cuando eres vulnerable y le das a la gente más munición para todos los trolls".

El divorcio de Kelly Clarkson

En mayo, Clarkson confesó en una entrevista con Glamour UK que había estado en una "montaña rusa emocional".

"Siempre hay cosas que suceden que te dejan boquiabierta, pero al mismo tiempo tienes que reconocer en algún momento que te hace ser quien eres", dijo a la revista unas semanas antes de anunciar su divorcio.

La cantante y compositora ganadora de la primera temporada de American Idol y Brandon Blackstock estuvieron casados durante más de seis años; sin embargo hace poco anunciaron su separación definitiva/Foto: Salta 4400

También te puede interesar: Kelly Clarkson lanza nueva canción ¡En español!

“Estoy agradecida y soy una persona muy fuerte. Tengo mucha confianza y me he visto obligado a encontrar eso en mí misma. Me han obligado a hacerlo a una edad muy temprana", reveló Kelly.