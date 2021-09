Kelly Clarkson anuncia nuevo sencillo navideño 'Christmas Isn't Cancelled

Kelly Clarkson ya se está preparando para la temporada navideña y está animando a sus fans al anunciar su nuevo sencillo navideño "Christmas Isn't Canceled (Just You)".

El miércoles (15 de septiembre), la superestrella del pop anunció que su nueva canción se lanzará el 23 de septiembre a través de Atlantic Records.

La cantante que sustituirá a Ellen DeGeneres tras la cancelación del show, complació a los fanáticos que le habían estado preguntando al coach de The Voice.

¿Cuándo sale la nueva canción de Kelly Clarkson?

La cantante quien acababa de comenzar la tercera temporada de su programa de entrevistas The Kelly Clarkson Show, ganador de un Emmy diurno, fue cuestionada si era el momento de escuchar la música navideña de Clarkson, y el martes, ella prometió que llegaría el momento "pronto."

"¡Todos saben que estoy obsesionada con la Navidad !!" dijo en su último video de Instagram anunciando el nuevo jingle.

Detalles de la canción de Kelly Clarkson

La cantante está lista para recibir la navidad

"Christmas Isn't Canceled (Just You)" es la primera canción de su próximo noveno álbum de estudio. La canción sigue a las ofertas navideñas de Clarkson en 2020 "Under the Mistletoe" con Brett Eldredge y una versión de "All I Want for Christmas is You" de Vince Vance & the Valiants. La antigua única alcanzó el top 10 de Billboard ‘s Hot Country Songs y contemporáneas adultas listas en diciembre.

Lo cierto es que la navidad ya casi llega, y los famosos ya están en el mood de la temporada más emocionante del año.

¿Crees que es muy pronto para que Kelly Clarkson estrene su música navideña?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

