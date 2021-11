Kelly Clarkson, Michael Buble, y más traerán éxitos navideños al iHeartRadio

Está empezando a parecerse (¡y a sonar!) mucho a Navidad. Para celebrar el cambio anual a la música navideña en las estaciones de iHeartRadio en todo Estados Unidos.

Comenzando el viernes por la noche (5 de noviembre) a las 5 pm hora local, Kelly Clarkson, Pentatonix, Michael Bublé y Train presentarán clásicos navideños en el segundo especial navideño anual de iHeartRadio a finales de este mes. .

El concierto virtual, que tendrá lugar el 24 de noviembre a las 7 pm ET y será presentado por Mario López, se transmitirá en las estaciones iHeart AC, Hot AC y Classic Hits y en la aplicación iHeartRadio, con una transmisión de video en las páginas de YouTube y Facebook de la compañía. Los fanáticos también pueden ver el concierto en realidad virtual a través de la aplicación Horizon Venues en Meta Quest.

Detalles del concierto navideño con Kelly Clarkson y Michael Bublé

El concierto marcará el cambio anual a música exclusivamente navideña hasta el día de Navidad en más de 80 estaciones en mercados clave de todo el país. Según iHeartMedia, ese interruptor a veces duplica el tamaño de la audiencia de una estación de la programación típica que no es de vacaciones.

“Nuestros oyentes siempre esperan ansiosos el día en que nuestras estaciones cambien a la música navideña”, dijo Tom Poleman, director de programación de iHeartMedia. "Kelly Clarkson, Michael Bublé, Train y Pentatonix tienen algunas de las mejores canciones de la temporada navideña y estamos emocionados de que actúen en nuestro programa".

El 15 de octubre, Kelly Clarkson, quien recientemente realizó un cover de RESPECT con Ariana Grande lanzó su segundo álbum navideño , When Christmas Comes Around ... , que incluye el sencillo principal titulado descaradamente "Christmas Isn't Canceled (Just You)", así como el dueto de Ariana Grande "Santa, Can't You Escuchame."

Pentatonix lanzó su sexto proyecto de temática navideña Evergreen , que presenta colaboraciones con Alessia Cara y Lindsey Stirling, el 29 de octubre; el grupo a cappella también inicia una gira navideña el 27 de noviembre en Baltimore.

Bublé celebra el décimo aniversario de su exitoso álbum de 2011 Christmascon una caja de edición limitada Super Deluxe que incluye un CD extra de siete pistas, un libro de tapa dura y una edición en vinilo verde, así como un adorno, papel de regalo y tarjetas de Navidad.

Train lanzó la nueva canción navideña "Mittens" este año antes del papel del líder Pat Monahan en una película original de Hallmark Channel que lleva el nombre del álbum Christmas in Tahoe de 2015 de la banda.

Además de las estaciones locales en donde se incluye a Kelly Clarkson, los oyentes pueden dirigirse a la página de vacaciones de iHeartRadio para ver todas las estaciones navideñas dedicadas en la aplicación iHeartRadio y más allá.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.