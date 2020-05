Kelly Carlson de Nip/Tuck dejó la actuación para apoyar a su esposo en la Marina

Kelly Carlson realizó un Instagram Live a principios de este mes y habló sobre por qué ya no está en el negocio del entretenimiento y los motivos por los que decidió dejar la actuación de manera definitiva.

La estrella de series como Nip/Tuck asegura que no se arrepiente de haber dejado atrás a Hollywood para apoyar la carrera en la Marina de su esposo después de ser cuestionada por un fan.

"¿Sigues actuando? Y si no, ¿por qué decidiste renunciar?” en respuesta, Kelly Carlson confirmó: "No estoy actuando en este momento". Kelly Carlson explicó que ella y su esposo, Dan Stanchfield, se mudaron de Los Ángeles a San Diego debido a su trabajo en la Marina.

"¿Por qué no estoy actuando?" ella dijo. “No por ninguna razón, de verdad. Solo que vivimos lejos. Necesito estar en Los Ángeles y no estamos para el trabajo de mi esposo, que está abajo, él está en la Marina, así que estamos en el sur de San Diego. Y eso es algo así ".

La biografía de Kelly Carlson en Instagram también dice: "ex actriz de televisión y cine y ahora esposa de la Marina".

Kelly Carlson no extraña Hollywood

La estrella enfatizó que "no pasó nada malo o algo así" durante su tiempo en Hollywood y series de televisión como un spin- off de "Supernatural": "Me encantó, amé mi vida allá arriba", explicó.

Kelly Carlson de Nip/Tuck también compartió que su esposo "tiene un negocio en el que también necesitamos estar fuera de la ciudad y ahora él es la estrella de la familia y yo soy la esposa gerente".

Carlson luego miró a Stanchfield, un instructor de supervivencia, que estaba mirando detrás de la cámara: "¿No lo soy?" ella preguntó, "Sí, exactamente", respondió el marido de la ahora ex- actriz.

Antes de dedicarse a su vida de casada, Kelly Carlson llevaba 19 años interrumpidos siendo actriz.

Aún así, Kelly Carlson no descarta un regreso. "Quizás regrese algún día, no lo sé", dijo Carlson. "Estoy abierto. Soy una especie de espíritu libre. Soy un poco y no lo soy. Pero siempre estoy preparado para nuevas experiencias. Y Dan es un gran tipo, no voy a decir que no. Sí, no dices no a este tipo ... No, no. Haces ajustes ".

"Y no es que él me haya pedido que me vaya", continuó. "No lo hizo en absoluto. Era como si viera mucho valor en lo que estaba haciendo, así que dije que teníamos que hacerlo. Y así nos mudamos".

La actriz no estaba contenta con Nip/Tuck

Kelly Carlson admitió que estaba molesta porque su personaje, Kimber Henry, fue asesinado en la serie de FX, que duró seis temporadas entre 2003 y 2010.

“¿Estaba molesto porque [Kimber] fue asesinada? Quiero decir, por supuesto, un poco ”, dijo. “Pero también sabía que ella necesitaba una partida algo dramática. Diré esto: ella no dejó el programa, porque regresó en forma de sueño. Y sabes en la televisión, si no ves un cuerpo, siempre pueden volver. No es que Ryan [Murphy] tuviera ningún plan de regresar ”.

"Y si el programa volviera, sería un "error" si Kimber no fuera parte de un posible reinicio".

"Espero que esto no suene arrogante y lo siento si lo hace", dijo. “Creo que sería un error no traer de vuelta a Kimber si lo hicieran. Hago. Sí, ese es mi ego un poco. Pero no creo que Ryan haga eso. Entonces, si eso te hace sentir mejor. Demasiadas personas se invirtieron en Kimber y Christian (Julian McMahon)".