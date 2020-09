Keith Urban revela que Nicole Kidman ha sido de gran ayuda en su carrera musical/Foto: Hello Magazine

La estrella de la música country, Keith Urban de 52 años ha estado casado con la actriz Nicole Kidman desde 2006 y ha dicho que conocer a la estrella de Hollywood ha tenido un "gran impacto" en su música, ya que ella le ha presentado cosas que antes "se había perdido".

En declaraciones a la revista Stellar dentro del periódico The Sunday Telegraph de Australia, dijo: "Definitivamente me casé. ¿No es eso lo que se supone que debemos hacer todos?”

"Nic definitivamente ha tenido un gran impacto en mi música en los últimos cinco o seis años en particular. Ella tenía gustos musicales diferentes a los que yo tenía cuando nos conocimos”, expresó el cantante.

Nicole y Keith son uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo y padres de dos hijas: Sunday Rose, quien ha sido la única de los 4 hijos de la actriz que ella dió a luz, y Faith Margaret, quien llegó al mundo mediante un vientre de alquiler. Kidman tuvo otros dos hijos que adoptó durante su relación con su ex, Tom Cruise/Foto: Vanity Fair

Él continuó: “Realmente me liberó mucho, me introdujo a mucha música que me había perdido. También encontramos grandes hilos en común en la música australiana que amamos, porque crecimos al mismo tiempo ".

El creador de éxitos como 'You'll Think of Me’ ha sido previamente abierto sobre la influencia de Nicole en su carrera musical y su creatividad.

Keith Urban y Nicole Kidman no desean ejercer la carrera del otro

A principios de este año, Keith admitió que la pareja tiene "cero interés" en probar los campos de especialización del otro, lo que, según él, crea un "flujo armonioso" para ambos en su hogar.

Explicó: "No tengo ningún interés en la actuación. Nic no tiene ningún interés en ser músico. Hace un flujo armonioso en nuestra casa.”

"Pero no hay duda de que Nic ha tenido una gran influencia en mi creatividad, simplemente por la forma en que aborda las cosas de una manera tan audaz. La curiosidad la hace avanzar hacia algo independientemente de si cree que puede hacerlo o no". Y Keith siente que el enfoque de Nicole de la vida ha inspirado su propio enfoque de la música.

Añadió: "Como músico, puedes probar cualquier cosa que sea de interés y comencé a hacer eso con Fuse, realmente como resultado de ver cómo Nic aborda las cosas. Mi papá decía: 'Si te preguntan si puedes hacer algo, di que sí, entonces aprende muy rápido'. Nic estará de acuerdo con un proyecto y luego dirá: 'Oh, mi*rda. Ahora voy a tener que averiguar cómo hacer esto'". ¿Crees que Keith y Nicole se han logrado complementar como artistas?