Keith Urban presenta nueva canción navideña acompañado de Nicole Kidman/Foto: Hello Magazine

Es una Navidad alegre y acertada para Keith Urban y su esposa, Nicole Kidman. En la víspera de Navidad, la feliz pareja, ambos de 53 años, compartieron un cálido abrazo mientras Urban ofrecía una actuación acústica festiva de una melodía navideña original.

Los tortolitos estaban sentados frente a un hermoso arreglo de luces navideñas durante todo el mini espectáculo virtual.

La canción de Urban brindó consuelo al asegurar a los fanáticos que a pesar de las circunstancias únicas causadas por la pandemia de COVID-19 este año, todavía hay espacio para un poco de alegría navideña.

La canción comenzaba: "Debería ser todo verde y dorado/ Viendo la nieve/ Cayendo/ Charlie Brown/ Todos reunidos alrededor del árbo / Weatherman dice/ 'No va a nevar este año' 'La niebla es demasiado densa para despejar el camino'/'Para el reno'".

Urban continuó: "Tu hermana está atrapada en Denver (Colorado)/ Y tu mamá no puede venir/ Pero, no tienes que estar solo/ Te digo por qué/ Porque traeré la magia/ Voy a traer las risas/ Te haré una estrella/ En la copa del árbol/ Tan brillante/ No necesitas una chimenea/ Porque yo seré tu fuego".

Keith Urban y Nicole Kidman una pareja romántica

La cariñosa pareja se rió entre dientes varias veces durante el show de Urban. "Podemos ser traviesos o agradables", cantó, a lo que Kidman respondió con coquetería: "Quiero traviesos, un poco agradables, [pero] mucho traviesos".

Al concluir el video, Keith Urban les dijo a los fanáticos: "Solo queremos tomarnos un segundo y desearles a todos una muy Feliz Navidad [y] felices fiestas, donde sea que estén viendo esto [desde] ahora, [esto es] de nuestra familia a la suya".

Nicole suele apoyar a su esposo Keith en su música, y el cantante hace lo mismo con los proyectos de la actriz/Foto: Page Six

El esposo de Nicole Kidman agregó: "Brindo por un 2021 brillante y optimista en todo el mundo. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, los amo a todos". ¿Te gustó la nueva canción navideña de Keith Urban?, ¿Crees que debería cantarla a dueto con su esposa Nicole Kidman? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

