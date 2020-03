Keira Knightley revela que nunca volverá a desnudarse frente a cámaras ¿Por qué?

La guapa actriz Keira Knightley, mediante una reciente entrevista reveló que no volvería a desnudarse frente a las cámaras, y explicó la razón por la cual tomó esta decisión que modificará toda su carrera artística de ahora en adelante.

Recordemos que Keira Knightley es una modelo y actriz británica de cine y televisión, cuyo talento ha sido reconocido en grandes eventos de la industria cinematográfica como en los Oscares, los Golden Globes y los Premios Bafta.

Entre sus participaciones más populares están “Piratas del Caribe”. “Anna Karenina”, “Orgullo y Prejuicio” y “Love Actually”, por mencionar algunas. Participaciones en las que Keira ha tenido que representar escenas románticas e incluso eróticas. Las cuales no volverá a repetir según sus últimas declaraciones.

“Estoy realmente feliz con mi cuerpo. Ha hecho algo increíble”

Fueron algunas palabras de Keira Knightley refiriéndose al nacimiento de sus hijos Edie y Delilah. Sin embargo la actriz también mencionó que a pesar de estar contenta con su cuerpo, no quiere estar expuesta frente a todo un equipo de grabación.

Asimismo Keira reveló a Financial Times que ya no se siente cómoda para realizar desnudos, puesto que ya es madre, supera los 30 años y su cuerpo obviamente no luce como antes.

Respecto a este mismo tema, la actriz mencionó que la escenas de sexo en la actualidad son un poco más arriesgadas en comparación a las que filmó años atrás, como cuando Keira grabó en topless para la película “The Edge of Love”.

Keira Knightley también habló acerca que los artistas ahora se encuentran más expuestos, puesto que antes las escenas de desnudo sólo se veían en las películas, y ahora pueden tomar esas imágenes y colocarlas en un sitio para adultos.

Recordemos que Keira actualmente se encuentra rodando “Silent Night” junto a Matthew Goode y tiene pendiente el estreno de la película “Rompiendo las normas”, la cual gira entorno a un grupo de mujeres que realiza un plan para interrumpir el certamen de belleza Miss Mundo de 1970 en Londres.