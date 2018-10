Keira Knightley esta en contra de Disney y sus princesas

Ahora que el debate sobre la vigencia de ciertas obras artísticas y la forma en que han de adaptarse o no a los valores de la sociedad contemporánea se ha intensificado hasta límites insospechados en las redes sociales, resulta interesante conocer la perspectiva con la que la actriz Keira Knightley, de 33 años, analiza el papel jugado por las películas más clásicas de Disney, en concreto las que presentan personajes como Cenicienta o la Sirenita, a la hora de contribuir a la educación de los más pequeños.

Y en su caso, la intérprete británica ha acabado tomando una decisión quizá algo drástica, pero en absoluto dramática teniendo en cuenta el amplio abanico de alternativas del que disponen los niños de esta época, al vetar por completo la presencia de 'princesas Disney' en su casa para que su pequeña Edie, de tres años, fruto de su matrimonio con el músico James Righton, no se vea contaminada por determinados estereotipos negativos y asociados a un modelo de feminidad sumiso y servicial.

"La Cenicienta está vetada en mi casa porque es una mujer que solo espera que venga un tipo rico a salvarla de su miseria. Rescátate a ti misma, esa es la lección que deberíamos ofrecer."

En lo que respecta a otra de las películas que se incluyen en la orden de prohibición, 'La Sirenita', la estrella de cine reconoce que no le ha resultado nada fácil tener que desprenderse de ella al ser una de las cintas infantiles que recuerda con más cariño de sus años de niñez, en especial por aquellas preciosas canciones que desviarían la atención del hecho de que la protagonista no duda en "entregar su voz" por el hombre al que ama.

"Hay una en concreto de la que me da mucha rabia tener que privarme, pero... 'La Sirenita'. A ver, las canciones son geniales, pero no me gusta eso de que Ariel tenga que entregar su voz por un hombre. ¿Ves lo que trata de enseñar?", relató en la misma entrevista.